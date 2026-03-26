По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала новый проект, действие которого развернется во вселенной «Властелина колец». Картина получила название «Тени прошлого». Ее создание идет параллельно с работой над фильмом «Охота на Голлума», премьера которого намечена на следующий год.

События новой ленты начнутся спустя почти пятнадцать лет после того, как Фродо уплыл в Валинор — этот момент зрители видели в финале «Возвращения короля».

Оставшиеся хоббиты решают вновь пройти первые этапы своего знаменитого похода. Тем временем Эланор, дочь Сэма, натыкается на давнюю загадку, имеющую прямое отношение к событиям, разворачивавшимся в период войны за Кольцо.

Авторами сценария выступают телеведущий Стивен Колберт, его сын — сценарист Питер Макги, а также Филиппа Бойенс, принимавшая участие в создании оригинальных кинотрилогий. Сам Колберт отмечает, что основой для фильма послужили несколько начальных глав романа «Братство Кольца», которые не вошли в версию Питера Джексона, вышедшую на экраны в 2001 году.

Конкретных сроков выхода ленты пока не называлось. Судя по всему, фанатам придется запастись терпением в ожидании новостей.