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Киноафиша Статьи Спросили у ИИ, кто из актрис лучше всех сыграл Анну Каренину: эта красавица-брюнетка обставила Грету Гарбо и Вивьен Ли

Спросили у ИИ, кто из актрис лучше всех сыграл Анну Каренину: эта красавица-брюнетка обставила Грету Гарбо и Вивьен Ли

27 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Коллаж КиноАфиши

Нейросеть даже не сомневалась с ответом.

«Анна Каренина» — роман, который экранизировали десятки раз. В разных странах, в разное время, с разными актрисами в главной роли. Одни делали ставку на историческую точность, другие — на психологизм, третьи — на визуал.

И каждый раз возникал один и тот же вопрос: какая версия экранной Анны Карениной наиболее точно передает героиню книги? Мы спросили об этом ИИ.

«Анна Каренина» (1935) — Грета Гарбо

Гарбо — первая Анна, которую запомнили массовые зрители. Её игра — в духе голливудской мелодрамы: трагичная, выразительная, с явной театральной подачей. Внешне Гарбо далека от толстовской Анны (слишком скандинавская внешность, тяжёлый взгляд), но её способность передавать внутреннюю борьбу и обречённость до сих пор признаётся одной из лучших.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

«Анна Каренина» (1948) — Вивьен Ли

Ли привносит в образ уязвимость и нервную хрупкость, что делает её Анну очень человечной. Она хороша в сценах страдания, но её героиня иногда кажется слишком мелодраматичной. Попадание в эпоху и костюмы точное, а вот внутренняя сложность толстовской героини немного упрощена.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

«Анна Каренина» (1967) — Татьяна Самойлова

Самойлова — одна из самых органичных Анн в мировом кино. Её героиня — живая, противоречивая, чувственная и при этом сдержанная. Актриса передала точную Анну из толстовского мира: русскую, страстную, надломленную, но не жалкую. Многие кинокритики считают её лучшей экранизацией по актёрскому попаданию.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

«Анна Каренина» (1997) — Софи Марсо

Марсо — красивая, элегантная, но слишком кинематографичная. Её Анна скорее похожа на героиню любовного романа, чем на толстовскую женщину. Не хватает глубины, внутреннего надлома и той русской «тяжести» характера, которая есть у Самойловой.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

«Анна Каренина» (2012) — Кира Найтли

Найтли создаёт очень современную Анну — импульсивную, капризную, почти истеричную. Её игра динамична и эмоциональна, но не всегда убедительна с точки зрения литературной точности. Она хорошо передаёт одержимость страстью, но теряет внутреннюю сложность героини. Кроме того, сама стилистика фильма (театральность, условность) отвлекает от актёрской работы.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

Вывод: лучшее попадание — Татьяна Самойлова.

Она не просто играет Анну, она существует в образе. Ей удаётся передать то, что сложно сделать словами: сочетание гордости, любви, стыда, нежности и отчаяния. Её Анна — не жертва и не роковая женщина, а человек, который запутался в собственных чувствах. Именно такой героиня была у Толстого — живой, а не идеальной.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из фильмов «Анна Каренина» (2012), «Анна Каренина» (1997), «Анна Каренина» (1967), «Анна Каренина» (1948), «Анна Каренина» (1935), коллаж КиноАфиши
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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