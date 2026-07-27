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Киноафиша Статьи Этот сериал 2025 года точно попал в дух детективов Агаты Кристи: всего 4 эпизода и уже 91% на RT

Этот сериал 2025 года точно попал в дух детективов Агаты Кристи: всего 4 эпизода и уже 91% на RT

27 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Линли»

«Линли» понравится любителям британской эстетики.

Интерес к Агате Кристи не ослабевает десятилетиями. Её романы продолжают издавать, экранизировать и переосмысливать, а классический детектив до сих пор остаётся ориентиром для многих сценаристов. Создать историю, которая проникнута тем же духом удаётся далеко не каждому.

Но «Линли» к этому близок. Сериал не копирует Кристи, но берёт от неё главное: неторопливый ритм и психологизм.

Сюжет

Томас Линли — аристократ, выпускник Оксфорда, инспектор с безупречной репутацией. Он умен, образован и привык решать даже самые сложные дела с холодной логикой. Однако служба забрасывает его в провинцию — туда, где его методы и манеры скорее вызывают настороженность.

Напарницей Линли становится сержант Барбара Хейверс — полная его противоположность. Она не имеет аристократических корней, не скрывает резкости в суждениях и давно заработала репутацию неудобного сотрудника. Между ними сразу возникает напряжение.

Но в расследовании это противостояние постепенно превращается в преимущество. Им предстоит научиться работать вместе, принимая различия друг друга, чтобы добиться результата там, где другие не справляются.

Кадр из сериала «Линли»

Детали

Оригинальный сериал «Инспектор Линли расследует» завершился на BBC 18 лет назад. За это время выросло поколение, которое не застало ту экранизацию романов Элизабет Джордж. Обновлённый проект стал для них открытием — и встретили его тепло.

За адаптацию взялся Стив Томпсон, известный по работе над «Шерлоком». Он умеет соединять классическую основу с современной динамикой, и здесь это сработало. Сезон состоит из четырёх дел, которые постепенно сплетаются в общую картину, сохраняя баланс между личными историями героев и детективной интригой.

В «Линли» почти нет трюков и перестрелок — ставка сделана на диалоги, психологическое давление и медленное нарастание тревоги. Природа Норфолка и старые британские дома работают как часть повествования. Любители стиля Агаты Кристи не останутся разочарованы. Критики оценили проект в 91% на Rotten Tomatoes.

«Хороший сериал, но любовная линия Линли с Хэллен была лишней, всегда не к месту и очень глупо закончилась», «Вполне смотрибельный британский сериал, истории разные, актеры хорошие», — пишут в Сети.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из сериала «Линли»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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