Киноафиша Новости Стало известно, что покажут в 3 сезоне «Большой маленькой лжи»: хит HBO выходит на новый уровень

Стало известно, что покажут в 3 сезоне «Большой маленькой лжи»: хит HBO выходит на новый уровень

22 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Интриги только нарастают.

Лиана Мориарти, написавшая роман «Большая маленькая ложь», в интервью USA Today рассказала о продолжении книги. Именно по нему будет снят третий сезон сериала.

События развернутся спустя десять лет после завершения второго сезона. Дети главных героинь уже учатся в старших классах и сталкиваются с обычными подростковыми проблемами.

Однажды директор школы получает по почте отрезанный палец. Этот инцидент вызывает сильное недовольство среди родителей. Чуть позже ученики замечают на территории учебного заведения незнакомца. Он задаёт вопросы, которые на первый взгляд не кажутся подозрительными, но вызывают тревогу. Ситуация заставляет старых подруг вновь объединиться.

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Тем временем Мэри Луиз, свекровь Селесты, начинает вести себя странно. Окружающие не могут понять: скрывает ли она что‑то опасное или это просто признаки старческого слабоумия.

В новом сезоне Мадлен ждёт серьёзнейшее испытание. Джейн оказывается перед непростым выбором в браке, Бонни решает отказаться от йоги, а Рената, напротив, впервые начинает по‑настоящему наслаждаться жизнью.

Точная дата премьеры третьего сезона «Большой маленькой лжи» пока неизвестна.

Фото: Кадры из сериала «Большая маленькая ложь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Оскароносный мультик Pixar получит сиквел: раскрыто, когда выйдет «Тайна Коко 2» Оскароносный мультик Pixar получит сиквел: раскрыто, когда выйдет «Тайна Коко 2» Читать дальше 22 марта 2026
Тарантино взялся за новый хит: раскрыто, как будущий черно-белый вестерн связан с «Рокки» Тарантино взялся за новый хит: раскрыто, как будущий черно-белый вестерн связан с «Рокки» Читать дальше 22 марта 2026
Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Читать дальше 20 марта 2026
Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Читать дальше 23 марта 2026
«Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем «Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем Читать дальше 23 марта 2026
Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Читать дальше 23 марта 2026
В 3 сезоне «Одних из нас» появятся Лев и Яра: роли получили две молодые актрисы В 3 сезоне «Одних из нас» появятся Лев и Яра: роли получили две молодые актрисы Читать дальше 22 марта 2026
Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров Читать дальше 21 марта 2026
«Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате «Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате Читать дальше 20 марта 2026
