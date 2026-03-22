Стало известно, что покажут в 3 сезоне «Большой маленькой лжи»: хит HBO выходит на новый уровень

Лиана Мориарти, написавшая роман «Большая маленькая ложь», в интервью USA Today рассказала о продолжении книги. Именно по нему будет снят третий сезон сериала.

События развернутся спустя десять лет после завершения второго сезона. Дети главных героинь уже учатся в старших классах и сталкиваются с обычными подростковыми проблемами.

Однажды директор школы получает по почте отрезанный палец. Этот инцидент вызывает сильное недовольство среди родителей. Чуть позже ученики замечают на территории учебного заведения незнакомца. Он задаёт вопросы, которые на первый взгляд не кажутся подозрительными, но вызывают тревогу. Ситуация заставляет старых подруг вновь объединиться.

Тем временем Мэри Луиз, свекровь Селесты, начинает вести себя странно. Окружающие не могут понять: скрывает ли она что‑то опасное или это просто признаки старческого слабоумия.

В новом сезоне Мадлен ждёт серьёзнейшее испытание. Джейн оказывается перед непростым выбором в браке, Бонни решает отказаться от йоги, а Рената, напротив, впервые начинает по‑настоящему наслаждаться жизнью.

Точная дата премьеры третьего сезона «Большой маленькой лжи» пока неизвестна.