1,7 млн человек уже посмотрели эту мощную детективную новинку от Netflix — замена «Игры в кальмара» со 100% на RT

Детективы редко становятся главными хитами стримингов. Обычно их смотрят, но не массово — скорее для настроения, чем ради рекордов. Но сериал Netflix «Злой адвокат», кажется, ломает этот стереотип.

Судя по первым цифрам, проект привлёк почти 1,7 миллиона зрителей за короткий срок. При этом, не было ни громкой рекламной кампании, ни голливудских звёзд первой величины в кадре.

Сюжет

Джиттри — адвокат, которая не боится браться за дела, от которых другие отказываются. Её методы вызывают споры в профессиональной среде: она использует пробелы в законодательстве и не гнушается нестандартных ходов, если это помогает добиться оправдания.

Мек — её полная противоположность. Молодой юрист, который строго следует букве закона и никогда не нарушает этических границ. Когда его обвиняют в убийстве — преступлении, которого он не совершал, — он оказывается в тупике.

Единственный человек, способный помочь, — Джиттри, чей подход он всегда осуждал. Теперь ему приходится обратиться к ней, хотя это противоречит всему, во что он верит.

Детали

Таиландская криминальная драма стремительно набрала популярность и уже стала одной из главных тем для обсуждения. За короткий срок — меньше двух недель — сериал привлёк 1,7 миллиона зрителей на Netflilx, а критики на Rotten Tomatoes оценили его со стопроцентным одобрением.

Проект поднимает серьёзные вопросы: коррупцию, социальное неравенство и изъяны судебной системы — типичные глубокие мотивы для азиатского кино (характерные и для «Игры в кальмара» например). Но создатели не давят на зрителя, балансируя между острыми темами и динамичным сюжетом. Основную нагрузку несут неожиданные повороты — они удерживают внимание и подталкивают к просмотру следующей серии.

В сериале нет привычного деления на героев и злодеев, поэтому финал остаётся открытым до самого конца. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести пару вечеров за увлекательной историей без ощущения потраченного времени.

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