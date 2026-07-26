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Киноафиша Статьи 1,7 млн человек уже посмотрели эту мощную детективную новинку от Netflix — замена «Игры в кальмара» со 100% на RT

1,7 млн человек уже посмотрели эту мощную детективную новинку от Netflix — замена «Игры в кальмара» со 100% на RT

26 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Злой адвокат»

Проект поднимает сложные темы, типичные для азиатского кино.

Детективы редко становятся главными хитами стримингов. Обычно их смотрят, но не массово — скорее для настроения, чем ради рекордов. Но сериал Netflix «Злой адвокат», кажется, ломает этот стереотип.

Судя по первым цифрам, проект привлёк почти 1,7 миллиона зрителей за короткий срок. При этом, не было ни громкой рекламной кампании, ни голливудских звёзд первой величины в кадре.

Сюжет

Джиттри — адвокат, которая не боится браться за дела, от которых другие отказываются. Её методы вызывают споры в профессиональной среде: она использует пробелы в законодательстве и не гнушается нестандартных ходов, если это помогает добиться оправдания.

Мек — её полная противоположность. Молодой юрист, который строго следует букве закона и никогда не нарушает этических границ. Когда его обвиняют в убийстве — преступлении, которого он не совершал, — он оказывается в тупике.

Единственный человек, способный помочь, — Джиттри, чей подход он всегда осуждал. Теперь ему приходится обратиться к ней, хотя это противоречит всему, во что он верит.

Кадр из сериала «Злой адвокат»

Детали

Таиландская криминальная драма стремительно набрала популярность и уже стала одной из главных тем для обсуждения. За короткий срок — меньше двух недель — сериал привлёк 1,7 миллиона зрителей на Netflilx, а критики на Rotten Tomatoes оценили его со стопроцентным одобрением.

Проект поднимает серьёзные вопросы: коррупцию, социальное неравенство и изъяны судебной системы — типичные глубокие мотивы для азиатского кино (характерные и для «Игры в кальмара» например). Но создатели не давят на зрителя, балансируя между острыми темами и динамичным сюжетом. Основную нагрузку несут неожиданные повороты — они удерживают внимание и подталкивают к просмотру следующей серии.

В сериале нет привычного деления на героев и злодеев, поэтому финал остаётся открытым до самого конца. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести пару вечеров за увлекательной историей без ощущения потраченного времени.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «Злой адвокат»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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