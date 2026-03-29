«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона

Сериал «Анатомия страсти» попрощается сразу с двумя героями, которых полюбили миллионы зрителей: Кевин МакКидд и Ким Рэйвер завершат свои роли в конце текущего сезона. Их последний выход на экран в качестве постоянных членов основного состава состоится 7 мая.

МакКидд исполнял роль Оуэна Ханта уже довольно долго, впервые появившись еще в 5 сезоне. Его персонаж — военный хирург с непростой личной историей. Рэйвер присоединилась к проекту чуть позже, в шестом сезоне, в роли кардиохирурга Тедди. Оба героя долгие годы оставались в центре самых драматичных событий клиники.

За время участия в проекте их персонажи пережили многое: последствия военных конфликтов, расставания и сложные отношения. К 18 сезону они, наконец, связали себя узами брака, а сейчас по сюжету у них уже двоих детей — что для этого шоу можно назвать редким случаем, когда героям уготован по-настоящему счастливый исход.