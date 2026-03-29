Киноафиша Новости «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона

«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона

29 марта 2026 16:00
Их героям подарят хэппи-энд.

Сериал «Анатомия страсти» попрощается сразу с двумя героями, которых полюбили миллионы зрителей: Кевин МакКидд и Ким Рэйвер завершат свои роли в конце текущего сезона. Их последний выход на экран в качестве постоянных членов основного состава состоится 7 мая.

МакКидд исполнял роль Оуэна Ханта уже довольно долго, впервые появившись еще в 5 сезоне. Его персонаж — военный хирург с непростой личной историей. Рэйвер присоединилась к проекту чуть позже, в шестом сезоне, в роли кардиохирурга Тедди. Оба героя долгие годы оставались в центре самых драматичных событий клиники.

За время участия в проекте их персонажи пережили многое: последствия военных конфликтов, расставания и сложные отношения. К 18 сезону они, наконец, связали себя узами брака, а сейчас по сюжету у них уже двоих детей — что для этого шоу можно назвать редким случаем, когда героям уготован по-настоящему счастливый исход.

«Это наш шанс — дать этим персонажам радостную развязку, которой их история заслуживает», — поделилась шоураннер Шонда Раймс.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Читать дальше 25 марта 2026
По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо Читать дальше 26 марта 2026
1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером 1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером Читать дальше 25 марта 2026
Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Читать дальше 25 марта 2026
Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно Читать дальше 29 марта 2026
Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля» Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 29 марта 2026
И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO Читать дальше 29 марта 2026
