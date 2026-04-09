Киноафиша Новости Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус

Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус

9 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

Студия намерена показать спецвыпуск.

Стриминговый гигант Netflix рассекретил дебютный тизер и официально сообщил, какое название получит третий сезон экранизации «One Piece. Большой куш». Новый блок серий будет носить подзаголовок «Схватка за Алабасту».

Производство следующих эпизодов стартовало за 3,5 месяца до релиза второго сезона, благодаря чему платформа смогла сократить паузу между частями примерно на год. Премьера запланирована на 2027 год. А значит, поклонникам придётся коротать время в ожидании целых полтора года.

Кстати, многие фанаты уже окрестили этот перерыв «терпимым» — учитывая, как долго порой приходится ждать другие проекты. В Сети бурно обсуждают, справится ли постановка с культовой аркой «Алабаста», ведь именно эта сюжетная линия в оригинале считается одной из самых драматичных и эмоционально насыщенных. Одни зрители опасаются, что создатели упростят некоторые моменты, другие, наоборот, верят, что живое действие только усилит накал страстей.

Помимо всего прочего, Netflix анонсировал анимационный спецвыпуск Lego One Piece, разбитый на две части. Он выйдет 29 сентября. Проект, выполненный в узнаваемой пластиковой эстетике конструкторов Lego, в краткой форме перескажет ключевые моменты двух первых сезонов игровой версии. Фанаты уже шутят, что это идеальный способ освежить память перед третьим сезоном, особенно если не хочется пересматривать часы «живых» съёмок.

Фото: Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
