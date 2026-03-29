В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала

Дебютный трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO поклонники уже изучили до мельчайших деталей, но один момент все же ускользнул от их внимания. В ролике мелькнула Джинни Уизли — героиня, которой только предстоит выйти на первый план.

С первого взгляда кажется, что ролик целиком строится на эпизодах из «Философского камня»: зрителям показывают детство Гарри у тети с дядей, знакомство с Хагридом и дорогу в школу.

Сама Джинни появляется в кадре лишь на мгновение, и эту деталь нетрудно пропустить. Если поставить на паузу сцену на платформе, сразу после того, как Рон обнимается с матерью на прощание, в оконном стекле поезда можно заметить отражение девочки.

Роль исполнила Грейси Кокрейн, и ее появление в этом эпизоде выглядит как намеренная отсылка для тех, кто следит за деталями.

В первоисточнике Джинни в первой книге появляется лишь на несколько страниц, однако позже она превращается в одну из ключевых героинь.

В романах Роулинг Джинни преодолевает долгий путь: из застенчивой девочки она вырастает в сильную и уверенную в себе женщину. В киноверсии эта линия оказалась раскрыта не в полной мере.

Похоже, новая адаптация намерена восполнить этот пробел. Формат сериала дает больше возможностей для раскрытия характеров, и даже такое короткое появление персонажа может оказаться значимым.