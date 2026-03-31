На HBO уверены в хите: стартовала работа над вторым сезоном «Гарри Поттера»

До выхода первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO остаётся ещё достаточно времени, однако команда проекта уже сейчас вплотную занялась разработкой сценария для будущих серий. Такой информацией поделился Кейси Блойс, возглавляющий канал.

Как пояснил руководитель, поспешность продиктована желанием избежать затяжных перерывов между сезонами. Юные актёры растут очень быстро, и долгие паузы могут разрушить визуальную целостность повествования.

«Мы не собираемся выпускать сезоны ежегодно, но написание сценария для второго сезона уже ведётся в активном режиме», — рассказал Блойс.

Для фанатов волшебного мира это, безусловно, обнадёживающий знак: студия делает ставку на долгосрочное существование франшизы и заблаговременно думает о её перспективах.