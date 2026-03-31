На HBO уверены в хите: стартовала работа над вторым сезоном «Гарри Поттера»

На HBO уверены в хите: стартовала работа над вторым сезоном «Гарри Поттера»

31 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Гарри Поттер»

Производство решили не затягивать.

До выхода первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO остаётся ещё достаточно времени, однако команда проекта уже сейчас вплотную занялась разработкой сценария для будущих серий. Такой информацией поделился Кейси Блойс, возглавляющий канал.

Как пояснил руководитель, поспешность продиктована желанием избежать затяжных перерывов между сезонами. Юные актёры растут очень быстро, и долгие паузы могут разрушить визуальную целостность повествования.

«Мы не собираемся выпускать сезоны ежегодно, но написание сценария для второго сезона уже ведётся в активном режиме», — рассказал Блойс.

Для фанатов волшебного мира это, безусловно, обнадёживающий знак: студия делает ставку на долгосрочное существование франшизы и заблаговременно думает о её перспективах.

Фото: Кадр из сериала «Гарри Поттер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Читать дальше 3 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» Читать дальше 1 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Читать дальше 4 апреля 2026
