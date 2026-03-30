В «Холодном сердце 3» начнут с хэппи-энда: чья свадьба будет главной и при чем тут Олаф

Судя по всему, в третьей части анимационной франшизы «Холодное сердце» Анну и Кристоффа наконец-то ждет свадьба. Во время презентации нового тематического пространства в парижском Диснейленде сценаристка и режиссер проекта Дженнифер Ли дала понять, что предстоящее торжество — вопрос решенный.

Свадьба в «Холодном сердце 3»

Разговаривая с актрисой, перевоплотившейся в Анну, Ли обмолвилась о ее «грандиозных свадебных планах». Артистка в образе принцессы отреагировала на эти слова с неподдельным энтузиазмом. Судя по всему, именно королевской свадьбе отведена центральная роль в сюжете, а организацией торжества в Эренделле займется Олаф.

Премьера мультфильма

Бракосочетание выглядит закономерным этапом в судьбе героев, чьи отношения зрители наблюдали на протяжении двух предыдущих картин. В первом фильме Кристофф выступал провожатым для Анны, а во втором уже официально получил статус ее жениха.

Выход третьей части анимационной франшизы намечен на 24 ноября 2027 года.