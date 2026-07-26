Amazon готовит конкурента «Игре престолов»: почему сериал по книгам Лорен Робертс уже называют главным фэнтези ближайших лет

После завершения «Игры престолов» многие студии мечтали создать новый мировой фэнтези-хит. HBO продолжил развивать вселенную Джорджа Мартина с «Домом дракона», а Amazon вложил огромные деньги в «Кольца власти».

Но теперь у Prime Video появился проект, который, по мнению многих критиков, действительно способен стать новым культурным феноменом. Речь идет об экранизации популярной книжной серии Лорен Робертс «Бессильная» (Powerless).

Это не очередная попытка повторить Толкина

Главное преимущество будущего сериала — сильный литературный первоисточник.

Роман Лорен Робертс стал настоящим хитом благодаря BookTok и быстро превратился в одну из самых обсуждаемых фэнтези-серий последних лет. Первая книга разошлась миллионным тиражом, продолжение возглавило список бестселлеров The New York Times, а заключительная часть собрала рекордное количество предзаказов.

История переносит зрителей в королевство Илья, где люди со сверхспособностями считаются элитой, а обычные жители практически не имеют права на существование. Главная героиня Пейдин Грей скрывает свое происхождение и вынуждена бороться за жизнь, участвуя в смертельно опасном испытании.

У сериала есть то, чего не хватило «Кольцам власти»

Авторы материала считают, что именно персонажи могут стать главным козырем проекта.

Если «Кольца власти» многие хвалили за масштаб и визуальные эффекты, но критиковали за недостаточно ярких героев, то «Беспомощная» делает ставку именно на характеры. Пейдин — далеко не типичная избранная. Она постоянно обманывает окружающих, выкручивается из безвыходных ситуаций и принимает сложные решения ради собственного выживания.

Не менее важной частью истории станет романтическая линия между Пейдин и Каем — наследником правящей династии. Их отношения развиваются на фоне политических интриг, борьбы за власть и смертельно опасных испытаний, поэтому романтика здесь играет не второстепенную, а одну из ключевых ролей.

Сможет ли Amazon повторить успех HBO?

Конечно, говорить о победе над «Игрой престолов» пока слишком рано. За последние годы многие проекты претендовали на звание нового короля фэнтези, но ни одному так и не удалось стать настоящим мировым феноменом.

Однако у «Бессильной» действительно есть серьезные шансы привлечь огромную аудиторию. Популярная книжная основа, уже сформировавшаяся армия поклонников, необычный мир и сильные главные герои — именно эти составляющие когда-то помогли стать культурным событием и «Игре престолов».

Оправдает ли сериал ожидания, станет понятно только после премьеры. Но уже сейчас экранизация Лорен Робертс выглядит одним из самых интригующих фэнтезийных проектов ближайших лет и, возможно, первой за долгое время попыткой составить HBO по-настоящему серьезную конкуренцию.

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