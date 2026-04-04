Меню
Русский English
Отмена
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом

4 апреля 2026 14:00
Кадр из фильма «Орудия» (2025)

Сюжет пока скрывают.

Хоррор «Орудия» Зака Креггера получит расширение. Официально в производство запущен приквел нашумевшего фильма. В центре сюжета окажется тётушка Глэдис, проект назван ее именем, по крайней мере пока в черновом варианте.

В оригинальной картине Глэдис предстала главным отрицательным персонажем. Её роль блестяще исполнила Эми Мэдиган, которая за свою игру была удостоена премии «Оскар».

Как сообщают инсайдеры, Креггер выступит одним из сценаристов и продюсером, но не постановщиком.

Сюжет оригинальных «Орудий» происходит в небольшом населенном пункте. Однажды ночью почти все ученики третьего класса местной школы одновременно покидают свои дома и бесследно исчезают. В живых остаётся лишь один ребёнок. Встревоженные родители и жители пытаются разобраться в том, что же на самом деле произошло.

Хоррор имел огромный успех в прокате: лента собрала почти 270 миллионов. Картина также получила высокие оценки: рейтинг одобрения на RT составил 93%.

Фото: Кадры из фильма «Орудия» (2025)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше