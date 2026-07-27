Считаете себя настоящим фанатом «Атаки титанов»? Этот тест докажет, что заблуждаетесь — набрать 7/7 и Эрен бы не смог

«Атаке титанов» уже 13 лет. За это время сериал успел стать классикой, обрасти мемами, разойтись на цитаты и обзавестись армией фанатов по всему миру. Но даже те, кто пересматривал его не раз, не всегда вспомнят, кому принадлежат ключевые фразы.

В сериале слишком много персонажей. Иногда очередная реплика звучит так ярко, что кажется — запомнишь навсегда. Но для теста мы выбрали семь фраз, которые не самые очевидные.

Проверим, насколько хорошо вы помните, кто и в какой момент это сказал. Только самые внимательные фанаты наберут 7 из 7.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.