У Prime Video новый хит — 45 млн человек уже посмотрели: сериал от Гая Ричи получит второй сезон

15 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

У «Молодого Шерлока» большое будущее

Онлайн-кинотеатр Amazon уверенно пополняет свою коллекцию востребованных эксклюзивных проектов. Платформа Prime Video заполучила очередной хит — драматический сериал «Молодой Шерлок». В центре сюжета здесь — ранние годы прославленного сыщика, придуманного когда-то сэром Артуром Конан Дойлом.

Лента быстро завоевала любовь публики, и руководство стриминга приняло закономерное решение о продлении шоу на второй сезон. Проект вошёл в десятку самых успешных премьер за всё время существования сервиса.

Согласно официальным данным Amazon, как минимум 45 миллионов человек посмотрели «Молодого Шерлока». При этом около 60% всей аудитории составили зрители за пределами Соединённых Штатов — в первую очередь жители Великобритании, Германии и Индии.

Что касается американского рынка, то совокупная длительность просмотров достигла там примерно 648 миллионов минут. Этот показатель также выводит сериал в число рекордсменов в истории Prime Video.

Режиссёрское кресло в первой серии нового сезона вновь займёт Гай Ричи. Напомним, что ранее он уже снял два эпизода в первом сезоне и, помимо этого, сохранит за собой пост исполнительного продюсера проекта.

На данный момент точные даты выхода продолжения не разглашаются, как и не объявлены новые имена в актёрском составе. Однако с учётом впечатляющих цифр и высокого зрительского интереса можно не сомневаться: создатели постараются оправдать ожидания публики.

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Светлана Левкина
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Читать дальше 16 апреля 2026
Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Читать дальше 12 апреля 2026
«Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера «Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера Читать дальше 14 апреля 2026
Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Читать дальше 14 апреля 2026
3 сезон «Эйфории» стартовал 13 апреля: полный график выхода, сюжет и кто вернулся в каст 3 сезон «Эйфории» стартовал 13 апреля: полный график выхода, сюжет и кто вернулся в каст Читать дальше 13 апреля 2026
До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи Читать дальше 12 апреля 2026
Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Читать дальше 16 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Читать дальше 16 апреля 2026
