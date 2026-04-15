У Prime Video новый хит — 45 млн человек уже посмотрели: сериал от Гая Ричи получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр Amazon уверенно пополняет свою коллекцию востребованных эксклюзивных проектов. Платформа Prime Video заполучила очередной хит — драматический сериал «Молодой Шерлок». В центре сюжета здесь — ранние годы прославленного сыщика, придуманного когда-то сэром Артуром Конан Дойлом.

Лента быстро завоевала любовь публики, и руководство стриминга приняло закономерное решение о продлении шоу на второй сезон. Проект вошёл в десятку самых успешных премьер за всё время существования сервиса.

Согласно официальным данным Amazon, как минимум 45 миллионов человек посмотрели «Молодого Шерлока». При этом около 60% всей аудитории составили зрители за пределами Соединённых Штатов — в первую очередь жители Великобритании, Германии и Индии.

Что касается американского рынка, то совокупная длительность просмотров достигла там примерно 648 миллионов минут. Этот показатель также выводит сериал в число рекордсменов в истории Prime Video.

Режиссёрское кресло в первой серии нового сезона вновь займёт Гай Ричи. Напомним, что ранее он уже снял два эпизода в первом сезоне и, помимо этого, сохранит за собой пост исполнительного продюсера проекта.

На данный момент точные даты выхода продолжения не разглашаются, как и не объявлены новые имена в актёрском составе. Однако с учётом впечатляющих цифр и высокого зрительского интереса можно не сомневаться: создатели постараются оправдать ожидания публики.