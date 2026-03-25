Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix

«Ван-Пис» вновь подтвердил статус одного из главных хитов Netflix. Сомневаться в том, что стриминг продолжит сериал, не приходится. Продюсеры уже дали понять: для полной экранизации исходной манги понадобится порядка двенадцати сезонов.

По их подсчетам, даже 6 сезонов хватит лишь на часть глав. Каждая новая часть, состоящая из восьми эпизодов, вмещает примерно 45 серий аниме — а их общее количество более тысячи.

Третий сезон сейчас снимают в Южной Африке. На этот раз пауза может оказаться короче, чем между первыми двумя сезонами. Второй сезон вышел в марте, спустя два с лишним года после премьеры первого.

Если производство продолжит двигаться в том же темпе, полномасштабная адаптация растянется на 15–20 лет. Даже при условии выпуска одного сезона в год финал проекта стоит ждать не раньше 2035-го. Главная сложность в таком сценарии — актеры: они заметно повзрослеют, тогда как их экранные герои по сюжету остаются юными.