Только 31% на RT, но 204 млн долларов: «Крик 7» поставил рекорд, хотя никому не понравился

В 2022 году культовая хоррор-франшиза «Крик» с триумфом вернулась на экраны и с тех пор продолжает набирать обороты. Седьмая часть собрала в мировом прокате 204 млн долларов по итогам пятой недели показа. Это первый случай в истории серии, когда кассовые сборы превысили отметку в 200 млн.

При производственном бюджете в 45 млн студия, судя по всему, уже полностью окупила затраты. Картина также вышла в цифровом формате. С коммерческой точки зрения «Крик 7» стал самым успешным проектом во всей франшизе.

Феноменальный результат объясняется продуманной маркетинговой стратегией, которая сделала акцент на прошлом и возвращении ключевых персонажей из предыдущих фильмов. Если продолжение состоится, его создателям придется искать новые подходы.

Официального анонса «Крика 8» пока не было, однако в индустрии уже ходят разговоры о возможном продолжении. По неподтвержденным данным, съемки могут стартовать в конце нынешнего года.

При этом седьмая часть не избежала критики: она получила самые сдержанные оценки за всю историю франшизы, например, 31% на RT.