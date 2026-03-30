Киноафиша Новости Только 31% на RT, но 204 млн долларов: «Крик 7» поставил рекорд, хотя никому не понравился

Только 31% на RT, но 204 млн долларов: «Крик 7» поставил рекорд, хотя никому не понравился

30 марта 2026 18:00
Кадр из фильма «Крик 7» (2026)

У ленты интересная судьба.

В 2022 году культовая хоррор-франшиза «Крик» с триумфом вернулась на экраны и с тех пор продолжает набирать обороты. Седьмая часть собрала в мировом прокате 204 млн долларов по итогам пятой недели показа. Это первый случай в истории серии, когда кассовые сборы превысили отметку в 200 млн.

При производственном бюджете в 45 млн студия, судя по всему, уже полностью окупила затраты. Картина также вышла в цифровом формате. С коммерческой точки зрения «Крик 7» стал самым успешным проектом во всей франшизе.

Кадр из фильма «Крик 7» (2026)

Феноменальный результат объясняется продуманной маркетинговой стратегией, которая сделала акцент на прошлом и возвращении ключевых персонажей из предыдущих фильмов. Если продолжение состоится, его создателям придется искать новые подходы.

Официального анонса «Крика 8» пока не было, однако в индустрии уже ходят разговоры о возможном продолжении. По неподтвержденным данным, съемки могут стартовать в конце нынешнего года.

При этом седьмая часть не избежала критики: она получила самые сдержанные оценки за всю историю франшизы, например, 31% на RT.

Фото: Кадры из фильма «Крик 7» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
На HBO уверены в хите: стартовала работа над вторым сезоном «Гарри Поттера» На HBO уверены в хите: стартовала работа над вторым сезоном «Гарри Поттера» Читать дальше 31 марта 2026
$300 млн и всего 32% падения: «Проект „Конец света“» с Гослингом ставит новый рекорд Amazon $300 млн и всего 32% падения: «Проект „Конец света“» с Гослингом ставит новый рекорд Amazon Читать дальше 31 марта 2026
В «Холодном сердце 3» начнут с хэппи-энда: чья свадьба будет главной и при чем тут Олаф В «Холодном сердце 3» начнут с хэппи-энда: чья свадьба будет главной и при чем тут Олаф Читать дальше 30 марта 2026
«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона Читать дальше 29 марта 2026
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Стала известна дата выхода «Горничной 2»: фильм с $400 млн сборов пойдет против «Мстителей» и «Властелина колец: Охота на Голлума» Стала известна дата выхода «Горничной 2»: фильм с $400 млн сборов пойдет против «Мстителей» и «Властелина колец: Охота на Голлума» Читать дальше 31 марта 2026
Точно по пути Фродо — от Шира до Мордора: фанат «Властелина колец» подсчитал, сколько займет дорога до Роковой горы Точно по пути Фродо — от Шира до Мордора: фанат «Властелина колец» подсчитал, сколько займет дорога до Роковой горы Читать дальше 31 марта 2026
Вернется ли Алая Ведьма в грядущих фильмах Marvel: сама Элизабет Олсен ответила на эти слухи Вернется ли Алая Ведьма в грядущих фильмах Marvel: сама Элизабет Олсен ответила на эти слухи Читать дальше 31 марта 2026
