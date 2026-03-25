Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы

Платформа Netflix объявила о старте производства продолжения своей знаменитой костюмной драмы, созданной на основе книжной серии Джулии Куинн.

Пятый сезон «Бриджертонов» сосредоточится на Франческе Бриджертон и Микаэле Стирлинг. Иные подробности сюжета и актерский состав предстоящего сезона пока не разглашаются.

«Бриджертоны» — один из главных проектов стриминга, рассказывающий о жизни влиятельного рода и их стремлении обрести истинную любовь. Шоу остается в списке самых популярных на платформе, обходясь по востребованности лишь такими проектами, как «Игра в кальмара» и «Очень странные дела».

Четвертый сезон завершился в начале этого года, при этом сериал уже продлили на шестой.