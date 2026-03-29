«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет

29 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

В компании делают ставку на «выстреливший» сериал.

Глава HBO Кейси Блойс дал понять, что сериал «Рыцарь Семи Королевств» продлят на третий сезон. Премьера шоу состоялась в январе. Первый сезон, состоящий из шести серий, завершился 22 февраля.

Работа над продолжением стартовала еще в 2025-м, так что съемки уже ведутся. Выход второго сезона запланирован на январь 2027 года.

В основе сериала лежит цикл «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина, создателя вселенной «Игры престолов». На данный момент в серии три книги, при этом у автора есть задумки и для следующих частей.

Сейчас Кейси Блойс отметил, что планирует выпускать «Рыцаря Семи королевств» ежегодно. Одно из преимуществ проекта — его относительно скромные производственные масштабы по сравнению с «Игрой престолов» и «Домом дракона», что делает возможным регулярный выход сезонов.

Официального подтверждения о продлении на третий сезон от HBO пока не поступало, однако все говорит о том, что анонс — лишь вопрос времени. Премьеру, судя по всему, стоит ждать в 2028 году.

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Светлана Левкина
