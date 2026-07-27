Только 1 человек из 3 проходит этот тест по советскому кино без ошибок: проверьте себя на заковыристых вопросах

Советское кино — это целая эпоха, которая сформировала вкусы нескольких поколений. Цитаты оттуда до сих пор звучат в повседневной речи, а герои давно стали частью культуры.

Кажется, что знакомы мы с этими картинами досконально. Но на поверку даже самые любимые ленты могут скрывать детали, которые помнят далеко не все. Вопросы о второстепенных сюжетных линиях, репликах или особенностях персонажей часто ставят в тупик.

Мы подготовили тест из пяти вопросов о классике советского экрана. Он для тех, кто готов проверить свою память и внимание к деталям. Ответить на все пять без ошибок удаётся далеко не каждому.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.