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Киноафиша Статьи Только 1 человек из 3 проходит этот тест по советскому кино без ошибок: проверьте себя на заковыристых вопросах

Только 1 человек из 3 проходит этот тест по советскому кино без ошибок: проверьте себя на заковыристых вопросах

27 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Для этого нужно отлично знать факты о фильмах.

Советское кино — это целая эпоха, которая сформировала вкусы нескольких поколений. Цитаты оттуда до сих пор звучат в повседневной речи, а герои давно стали частью культуры.

Кажется, что знакомы мы с этими картинами досконально. Но на поверку даже самые любимые ленты могут скрывать детали, которые помнят далеко не все. Вопросы о второстепенных сюжетных линиях, репликах или особенностях персонажей часто ставят в тупик.

Мы подготовили тест из пяти вопросов о классике советского экрана. Он для тех, кто готов проверить свою память и внимание к деталям. Ответить на все пять без ошибок удаётся далеко не каждому.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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