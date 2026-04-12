Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом

Создатели комедийного сериала «Рустер» могут праздновать победу: телеканал HBO официально рассказал о продлении шоу. Правда, точную дату премьеры продолжения держат в секрете.

Решение продиктовано впечатляющими показателями. Первые выпуски собирали у экранов по 5,8 миллиона поклонников. Таким образом, «Рустер» обошёл всех конкурентов и стал самой успешной комедией стриминга за последние одиннадцать лет — а это немало.

В центре — взаимоотношения писателя и его наследницы, которая работает преподавателем. Однажды героя уговаривают поучаствовать в жизни кампуса, и он совершенно неожиданно для себя начинает подражать мужчине из собственного романа — брутальному мачо по прозвищу Рустер. Получается у него это настолько органично, что грань между реальностью и вымыслом стирается на глазах.

Главную роль исполнил Стив Карелл — звезда легендарного «Офиса». За постановку отвечает Билл Лоуренс. Критики встретили проект очень тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг сериала держится на отметке 88%. Учитывая такие стартовые позиции, второй сезон ждут с особым нетерпением.