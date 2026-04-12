Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом

Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом

12 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Рустер»

Премьера пока неизвестна.

Создатели комедийного сериала «Рустер» могут праздновать победу: телеканал HBO официально рассказал о продлении шоу. Правда, точную дату премьеры продолжения держат в секрете.

Решение продиктовано впечатляющими показателями. Первые выпуски собирали у экранов по 5,8 миллиона поклонников. Таким образом, «Рустер» обошёл всех конкурентов и стал самой успешной комедией стриминга за последние одиннадцать лет — а это немало.

В центре — взаимоотношения писателя и его наследницы, которая работает преподавателем. Однажды героя уговаривают поучаствовать в жизни кампуса, и он совершенно неожиданно для себя начинает подражать мужчине из собственного романа — брутальному мачо по прозвищу Рустер. Получается у него это настолько органично, что грань между реальностью и вымыслом стирается на глазах.

Главную роль исполнил Стив Карелл — звезда легендарного «Офиса». За постановку отвечает Билл Лоуренс. Критики встретили проект очень тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг сериала держится на отметке 88%. Учитывая такие стартовые позиции, второй сезон ждут с особым нетерпением.

Фото: Кадр из сериала «Рустер»
Светлана Левкина
У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет Читать дальше 9 апреля 2026
Звезда «Эйфории» рассказала, какой сезон станет последним: HBO пока отмалчивается Звезда «Эйфории» рассказала, какой сезон станет последним: HBO пока отмалчивается Читать дальше 9 апреля 2026
Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус Читать дальше 9 апреля 2026
До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи Читать дальше 12 апреля 2026
Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Звезда «Игры престолов» появится во втором сезоне «Чужого: Земля»: съемки в разгаре Читать дальше 11 апреля 2026
«Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом «Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом Читать дальше 8 апреля 2026
Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Читать дальше 8 апреля 2026
Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Читать дальше 12 апреля 2026
Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Читать дальше 12 апреля 2026
