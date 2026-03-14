31% на RT, но зато +150 млн долларов: стала известна судьба «Крика 8»

Новый «Крик» получился настолько противоречивым, что критики и зрители разошлись во мнениях. На Rotten Tomatoes у седьмой части всего 31% от рецензентов, зато народ подкинул аж 76. На IMDb картина еле доползла до 5,9 балла, а «Кинопоиск» выдал 6,1 — твердое «на троечку».
Зато касса радует глаз: при скромном бюджете в 45 миллионов долларов фильм уже собрал 150, и прокат еще не закрыт. Цифры явно намекают, что восьмой части быть, студийные боссы просто так мимо таких денег не пройдут. Вот только режиссер Кевин Уильямсон уже заявил, что на него в этом раскладе можно не рассчитывать — он выходит из игры.
Продолжение франшизы
Кевин Уильямсон, который когда-то написал сценарий для самого первого «Крика» еще при легендарном Уэсе Крэйвене, наконец дорос до режиссерского кресла в седьмой части. Для него это дебют во франшизе в качестве постановщика, но, похоже, он же и последний.
Если студия захочет продолжить серию, Уильямсона там уже не будет. Он готов передать руль кому-то другому.
«После нового "Крика" я, скорее всего, завязываю с этой историей. Хочется снять еще что-то свое, по собственному сценарию. Может быть, пару сериалов», — поделился планами режиссер.
«Крик 8»
Кевин Уильямсон, несмотря на уход из режиссерского кресла, совсем не против, чтобы Призрачное лицо продолжало пугать зрителей. У него даже припасено пару мыслей для восьмой части, но реализовывать их он готов «чужими руками». Главное, чтобы история жила.
«Здорово быть частью семьи "Крика", но необязательно каждый раз писать сценарий или сидеть в режиссерском кресле. Другие люди вполне могут порулить, и мне даже любопытно, что они придумают», — поделился постановщик.