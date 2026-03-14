31% на RT, но зато +150 млн долларов: стала известна судьба «Крика 8»

Новый «Крик» получился настолько противоречивым, что критики и зрители разошлись во мнениях. На Rotten Tomatoes у седьмой части всего 31% от рецензентов, зато народ подкинул аж 76. На IMDb картина еле доползла до 5,9 балла, а «Кинопоиск» выдал 6,1 — твердое «на троечку».

Зато касса радует глаз: при скромном бюджете в 45 миллионов долларов фильм уже собрал 150, и прокат еще не закрыт. Цифры явно намекают, что восьмой части быть, студийные боссы просто так мимо таких денег не пройдут. Вот только режиссер Кевин Уильямсон уже заявил, что на него в этом раскладе можно не рассчитывать — он выходит из игры.

Продолжение франшизы

Кевин Уильямсон, который когда-то написал сценарий для самого первого «Крика» еще при легендарном Уэсе Крэйвене, наконец дорос до режиссерского кресла в седьмой части. Для него это дебют во франшизе в качестве постановщика, но, похоже, он же и последний.

Если студия захочет продолжить серию, Уильямсона там уже не будет. Он готов передать руль кому-то другому.

«После нового "Крика" я, скорее всего, завязываю с этой историей. Хочется снять еще что-то свое, по собственному сценарию. Может быть, пару сериалов», — поделился планами режиссер.

«Крик 8»

Кевин Уильямсон, несмотря на уход из режиссерского кресла, совсем не против, чтобы Призрачное лицо продолжало пугать зрителей. У него даже припасено пару мыслей для восьмой части, но реализовывать их он готов «чужими руками». Главное, чтобы история жила.