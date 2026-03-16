ДиКаприо снова остался ни с чем: главные результаты и неожиданности «Оскара 2026»

16 марта 2026 11:00
Кадр из фильма «Битва за битвой»

На церемонии особенно отметили хорроры.

В Лос-Анджелесе подвели итоги 98-го сезона «Оскара». Главным бенефициаром вечера оказался Пол Томас Андерсон: его драма «Битва за битвой» унесла с собой шесть наград.

Академия не обошла вниманием ни сам фильм, назвав его лучшим за прошедший год, ни постановщика, вручив ему персональную статуэтку за режиссуру. Эта победа расставила все точки над i в вопросе места Андерсона в современном американском кинематографе — теперь он официально в первой лиге.

Главный сюрприз преподнесла номинация за лучшую мужскую роль. Майкл Б. Джордан с работой в «Грешниках» сумел обойти признанных фаворитов — Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо.

Фильм, кстати, взял в общей сложности четыре статуэтки. Одна из них досталась оператору Отем Дюральд Аркапоу, которая стала первой женщиной в истории премии, победившей в этой категории.

Среди актрис расклады оказались предсказуемыми: Джесси Бакли забрала приз за роль в «Хамнете». Хорроры не ограничились «Грешниками»: лучшей актрисой второго плана признали Эми Мэдиган, которая выдала жутковатый образ тетушки Глэдис в фильме «Орудия».

А вот Шон Пенн, получивший «Оскара» за второго плана, на сцене так и не появился — церемония прошла без его речи.

В анимации без вариантов — «Кейпоп-охотницы на демонов» забрали обе статуэтки, до которых дотянулись: за полный метр и за песню.

Фото: Кадры из фильмов «Битва за битвой» (2025), «Орудия» (2025), «Грешники» (2025)
Светлана Левкина
