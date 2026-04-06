Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов

«Кольца власти» будут доведены до изначально запланированных пяти сезонов и 50 эпизодов. Именно такой объём был зафиксирован в соглашении Amazon с наследниками Дж. Р. Р. Толкина.

Разговоры о каких-либо побочных проектах теперь прекратились — всему виной колоссальные траты на основную сагу. Главным лоббистом сериала внутри корпорации остаётся основатель Amazon Джефф Безос.

Работа над третьим сезоном закончилась в декабре 2025 года. Премьеру ожидают либо в конце 2026-го, либо в 2027-м — точная дата пока не объявлена.

Финансовые масштабы проекта поражают даже по меркам индустрии. С учётом расходов на права, производство и маркетинг «Кольца власти» рискуют стать первым в истории телевидения сериалом, преодолевшим планку в миллиард долларов.

При этом реальные цифры просмотров оказались скромнее прогнозов: первый сезон досмотрели до конца только 37% американских подписчиков, а второй привлёк ещё меньше зрителей в абсолютном выражении — хотя доля тех, кто добрался до финала, была выше.

Если Amazon расторгнет контракт досрочно и откажется от оставшихся сезонов, компании придётся выплатить наследникам Толкина отступные — по 20 миллионов долларов за каждый не вышедший сезон.

Третий сезон будет сосредоточен на создании Единого кольца — ключевом событии Второй эпохи Средиземья. «Властелин колец: Кольца власти» выходит на Prime Video с сентября 2022 года; первые два сезона уже доступны на платформе.

Оба выпущенных сезона вызвали неоднозначную реакцию. Журналисты встретили первый сезон вполне благосклонно — 83 процента на RT, — однако публика оказалась гораздо строже: зрительский рейтинг рухнул до 38 процентов, отчасти из-за организованного сброса негативных оценок.

Второй сезон стал определённым шагом вперёд: рейтинг критиков поднялся до отметок 84–92 процента, а зрительский — до 67–69 процентов. Тем не менее претензии остались прежними: медленный темп, затянутые диалоги и слишком вольное обхождение с оригинальным материалом.

Визуальная же составляющая нареканий не вызывала ни разу — Средиземье на экране выглядит именно так, как и должно выглядеть за почти миллиард долларов.