Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов

6 апреля 2026 15:30
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Рейтинги проекта по-прежнему неоднозначные.

«Кольца власти» будут доведены до изначально запланированных пяти сезонов и 50 эпизодов. Именно такой объём был зафиксирован в соглашении Amazon с наследниками Дж. Р. Р. Толкина.

Разговоры о каких-либо побочных проектах теперь прекратились — всему виной колоссальные траты на основную сагу. Главным лоббистом сериала внутри корпорации остаётся основатель Amazon Джефф Безос.

Работа над третьим сезоном закончилась в декабре 2025 года. Премьеру ожидают либо в конце 2026-го, либо в 2027-м — точная дата пока не объявлена.

Финансовые масштабы проекта поражают даже по меркам индустрии. С учётом расходов на права, производство и маркетинг «Кольца власти» рискуют стать первым в истории телевидения сериалом, преодолевшим планку в миллиард долларов.

При этом реальные цифры просмотров оказались скромнее прогнозов: первый сезон досмотрели до конца только 37% американских подписчиков, а второй привлёк ещё меньше зрителей в абсолютном выражении — хотя доля тех, кто добрался до финала, была выше.

Если Amazon расторгнет контракт досрочно и откажется от оставшихся сезонов, компании придётся выплатить наследникам Толкина отступные — по 20 миллионов долларов за каждый не вышедший сезон.

Третий сезон будет сосредоточен на создании Единого кольца — ключевом событии Второй эпохи Средиземья. «Властелин колец: Кольца власти» выходит на Prime Video с сентября 2022 года; первые два сезона уже доступны на платформе.

Оба выпущенных сезона вызвали неоднозначную реакцию. Журналисты встретили первый сезон вполне благосклонно — 83 процента на RT, — однако публика оказалась гораздо строже: зрительский рейтинг рухнул до 38 процентов, отчасти из-за организованного сброса негативных оценок.

Второй сезон стал определённым шагом вперёд: рейтинг критиков поднялся до отметок 84–92 процента, а зрительский — до 67–69 процентов. Тем не менее претензии остались прежними: медленный темп, затянутые диалоги и слишком вольное обхождение с оригинальным материалом.

Визуальная же составляющая нареканий не вызывала ни разу — Средиземье на экране выглядит именно так, как и должно выглядеть за почти миллиард долларов.

Светлана Левкина
Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней Читать дальше 3 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» 3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» Читать дальше 7 апреля 2026
Стивен Кинг назвал этот сериал лучшей альтернативой «Остаться в живых»: новый сезон вышел в 2026 году Стивен Кинг назвал этот сериал лучшей альтернативой «Остаться в живых»: новый сезон вышел в 2026 году Читать дальше 7 апреля 2026
За неделю — 28 миллионов просмотров: этот сериал от Netflix ворвался в топ и удивил даже закоренелых критиков За неделю — 28 миллионов просмотров: этот сериал от Netflix ворвался в топ и удивил даже закоренелых критиков Читать дальше 7 апреля 2026
Netflix наконец-то показал Голливуду, как нужно экранизировать мангу: этот сериал заслужил 100% на RT Netflix наконец-то показал Голливуду, как нужно экранизировать мангу: этот сериал заслужил 100% на RT Читать дальше 7 апреля 2026
3 исторических сериала с высоким рейтингом IMDb — №1 от создателя «Острых козырьков» 3 исторических сериала с высоким рейтингом IMDb — №1 от создателя «Острых козырьков» Читать дальше 6 апреля 2026
Новую «Обитель зла» уже окрестили каноном: «Страшная версия "Безумного Макса"» с рейтингом 18+ Новую «Обитель зла» уже окрестили каноном: «Страшная версия "Безумного Макса"» с рейтингом 18+ Читать дальше 6 апреля 2026
