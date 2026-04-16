Киноафиша Новости Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно

Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно

16 апреля 2026 10:00
Кадр из фильма «Дрожь»

Но именно это и притягивает зрителей.

Новый триллер «Дрожь» с Фиби Дайневор буквально взорвал Netflix. Всего за четыре дня после премьеры 10 апреля фильм набрал 37,7 миллиона просмотров и стал самым популярным англоязычным проектом недели.

Причем успех не был случайным — уже в день выхода картина заняла первое место в мировом рейтинге платформы. Такой старт редко случается даже у крупных премьер.

О чем фильм «Дрожь»

Сюжет звучит как идеальный рецепт напряжения. Героиня Дайневор — беременная Лиза — оказывается в затопленном городе после урагана пятой категории.

Но стихия — не единственная угроза. Вода приносит с собой акул, и выживание превращается в настоящую борьбу, причем в самый неподходящий момент — во время родов.

Почему его все смотрят

Фильм сочетает сразу два популярных жанра: катастрофу и survival-триллер. Это тот случай, когда зрителю не нужно долго вникать — напряжение начинается почти сразу и не отпускает до финала.

Добавьте сюда необычную завязку с беременной героиней и элемент черного юмора — и получится тот самый «залипательный» контент, который идеально заходит на стриминге.

Стоит ли смотреть

«Дрожь» вряд ли станет новой классикой, но свою задачу он выполняет идеально. Это динамичный, местами абсурдный, но очень увлекательный фильм, который легко смотрится за один вечер.

И, судя по цифрам, именно такого кино сейчас и хотят зрители — простого, зрелищного и немного безумного.

Фото: Кадр из фильма «Дрожь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
