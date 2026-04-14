Может стать конкурентом «Марсианина? Кассовые сборы «Проекта «Конец света» с Райаном Гослингом превысили ожидаемую прибыль

Побьет или не побьет, вот в чем вопрос!

После прошедших выходных кассовые сборы фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом превысили отметку в 500 миллионов долларов. Всего неделю назад картина достигла 400 миллионов, и есть вероятность, что этот комедийно-фантастический фильм сможет побить рекорды «Марсианина» с Мэттом Дэймоном, который собрал чуть более 600 миллионов долларов.

Ранее фильм с Гослингом удерживал титул самой кассовой ленты 2026 года, однако этот статус вскоре был передан мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».

Сюжет «Проекта «Конец света» рассказывает о scientist Райланде Грейсе, который приходит в сознание на борту космического корабля и начинает вспоминать, что его миссия заключалась в спасении Земли.

Постепенно он осознант, что является единственным выжившим из команды, отправившейся в звнздную систему Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. На протяжении своего путешествия Райланд должен полагаться на свои обширные научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, помощь он найдет не только в себе. На своем пути он встретит загадочного инопланетянина, стремящегося спасти свой род от аналогичной угрозы. Райланд называет его Рокки. И с этого момента начинается история не только о спасении человечества, но и о трогательной дружбе, которая может покорить даже взыскательного зрителя.