6 «Оскаров» за вранье: этот фильм собрал 50 000 000 долларов, но военные его презирают

Голливуд назвал эту картину эталоном военной драмы. Но ветераны, которые видели Ирак своими глазами, с таким вердиктом категорически не согласны.

В 2010 году «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу произвёл фурор. Шесть статуэток «Оскар», восторженные рецензии и звание самого честного фильма о войне в Ираке.

Казалось бы, вот он — взгляд без прикрас, без пафоса, без патриотических лозунгов. Но чем громче аплодировали кинокритики, тем сильнее недоумевали те, кто действительно служил в Багдаде в 2004-м.

Оказалось, что создатели драмы, сами того не заметив, сняли не суровую правду, а голливудский боевичок про Супермена в военной форме. Причём форма эта, как выяснилось, ещё и неправильная.

Первый прокол нашёлся сразу

Внимательные зрители из числа ветеранов заметили нестыковку с первых же кадров. Солдаты в фильме щеголяют в форме Army Combat Uniform. А в 2004-м, когда разворачивается действие, американские военные носили совсем другую экипировку — Desert Camouflage Uniform.

«Я там был, — приводит слова ветерана Иракской войны портал Huffpost. — Разве так сложно было проверить?»

Но создателей, похоже, такие мелочи не волновали. Как и то, что главный герой, сапёр, ведёт себя как персонаж старого боевика.

Сапёр-одиночка и пробежка под обстрелом

Сержант Уильям Джеймс в исполнении Джереми Реннера — сапёр-виртуоз, который предпочитает работать в одиночку. Он отключает рацию, игнорирует приказы и принимает решения в духе «я тут сам разберусь».

В реальной жизни специалисты EOD так не поступают. Они всегда действуют с группой поддержки и без связи никуда не лезут. Но Голливуду нужен был герой, а не командный игрок.

Апофеозом становится сцена, где Джеймс, уверенный в гибели местного мальчика по имени Бекхем, врывается в чужой дом. Потом, брошенный водителем, он бежит через весь Багдад в худи, чтобы вернуться на базу.

Американские солдаты, комментируя этот эпизод, лишь пожимали плечами. По их мнению, такое поведение можно объяснить только желанием героя покончить с собой. В реальности подобная пробежка стала бы билетом в один конец.

Иллюзия, которую смогли выгодно продать

«Повелитель бури» понравился зрителям именно потому, что дал им то, чего они ждали: напряжение, драму и красивую картинку. Настоящие военные морщились, но к их мнению в Голливуде особо не прислушивались.

В конце концов, Запад всегда любил истории о Супермене. Просто в этот раз на него вместо латексного трико надели военную форму. И ту, как мы помним, неправильную.