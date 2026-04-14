Русский English
Неожиданный поворот: стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат России за уикенд — от этой парочки я такого не ожидала

14 апреля 2026 12:00
Кадр из фильма «Вот это драма!»

Оказывается, Паттинсон еще в ударе.

Согласно информации от Kinobusiness, фильм «Вот это драма!» с участием популярных голливудских Зендеи и Роберта Паттинсона стал лидером проката на прошедших выходных, собрав впечатляющие 171,8 миллиона рублей.

Возможно, в этом сыграло то, что Паттинсона в целом в России обожали всегда, а Зендея уже стала женой Человека-паука Тома Холланда (судя по последним публикациям в СМИ), которого также обожают поклонники из РФ.

На втором месте расположилась драма «Твоё сердце будет разбито», которая заработала 108 миллионов рублей. Замыкают тройку лидеров «Моя собака — космонавт» с результатом 74,2 миллиона рублей и «Домовёнок Кузя 2», сумевший привлечь 44,3 миллиона рублей.

Напомним, что сюжет «Вот это драма!» рассказывает о паре, находящейся на грани кризиса незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения меняют их представления друг о друге.

Главные герои Чарли и Эмма в исполнении Зендеи и Роберта Паттинсона влюблены. Они готовятся к свадьбе. Уже место выбрано, приглашения разосланы, и до важного события остаются считанные дни.

Однако одно, на первый взгляд, безобидное откровение переворачивает их мир: Чарли узнает о Эмме нечто такое, что он предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму на пути к «долго и счастливо».

Режиссером и сценаристом фильма выступил Кристоффер Боргли, известный по работе над фильмом «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.

Камилла Булгакова
