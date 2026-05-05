Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Куда исчез Ибрагим-паша после казни: сериал «Великолепный век» показал могилу, но на самом деле ее нет

Куда исчез Ибрагим-паша после казни: сериал «Великолепный век» показал могилу, но на самом деле ее нет

5 мая 2026 07:00
«Великолепный век»

Почему у одного из самых могущественных людей Османской империи не осталось места памяти

В финале третьего сезона сериала «Великолепный век» гибель Ибрагима-паши выглядит почти ритуально: тайные похороны, безымянная могила, приказ забыть имя.

Сцена работает на эмоцию, но к реальной истории имеет лишь косвенное отношение.

Роковой ужин

15 марта 1536 года Ибрагим-паша был приглашен султаном на ифтар во дворец Топкапы. После трапезы ему предложили остаться на ночь — формальность, от которой невозможно было отказаться.

Ночью в покои вошли дильсизы, немые слуги дворца. Ибрагим сопротивлялся, но исход был предрешен. Утром его уже не было.

Босфор вместо погребения

Никаких тайных захоронений под деревом не существовало. По наиболее распространенной версии, тело Ибрагима вынесли через служебные ворота, погрузили в лодку и выбросили в Босфор.

Вода не оставляет следов, а отсутствие могилы лишает сторонников места памяти.

Удобная легенда

Позже в Стамбуле появилось место, которое стали называть могилой Ибрагима-паши.

Небольшой участок с деревом в районе Фындыкли идеально совпал с народным воображением. Однако исторических подтверждений у этой версии нет.

Исследователи считают это символическим «заменителем» — местом, возникшим из потребности поставить точку.

«Великолепный век»

Семью не тронули

Вопреки сериалу, родные Ибрагима давно жили в Стамбуле. Его отец принял ислам, получил титул и должность.

Даже после казни визиря семья не была уничтожена и сохранила положение.Личная опала не переросла в тотальную расправу.

Также прочитайте: Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одна из самых тяжелых сцен «Великолепного века»: в какой серии погибает сын Хатидже (по сути от рук собственной матери) Одна из самых тяжелых сцен «Великолепного века»: в какой серии погибает сын Хатидже (по сути от рук собственной матери) Читать дальше 4 мая 2026
Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Читать дальше 2 мая 2026
Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Читать дальше 1 мая 2026
Только такую женщину можно любить всю жизнь, и даже дольше: мудрая цитата «однолюба» Константина Хабенского Только такую женщину можно любить всю жизнь, и даже дольше: мудрая цитата «однолюба» Константина Хабенского Читать дальше 6 мая 2026
Понравился сериал «Трасса»? Вот еще 5 похожих проектов с высоким рейтингом Понравился сериал «Трасса»? Вот еще 5 похожих проектов с высоким рейтингом Читать дальше 6 мая 2026
Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Читать дальше 6 мая 2026
Почему в военных фильмах герои едят именно тушенку? Сейчас многим не понять причины Почему в военных фильмах герои едят именно тушенку? Сейчас многим не понять причины Читать дальше 6 мая 2026
Уверены, что «Пса» с Панфиловым не переплюнуть? Тогда вы не видели лучший криминальный сериал НТВ Уверены, что «Пса» с Панфиловым не переплюнуть? Тогда вы не видели лучший криминальный сериал НТВ Читать дальше 6 мая 2026
Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела» Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела» Читать дальше 6 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше