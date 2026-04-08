Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все

Amazon дал добро на перезапуск легендарной франшизы «Робокоп». По предварительным данным, речь идёт о производстве нового сериала или о кардинальном переосмыслении вселенной киборга-полицейского — персонажа, который впервые появился на экранах в одноимённом фильме 1987 года.

На данный момент проект находится на начальном этапе. Тем не менее само решение о его запуске многие воспринимают как знак того, что Amazon после внутренней реорганизации начинает активнее наращивать контент. Кроме того, это говорит о намерении платформы делать ставку на известные бренды и потенциально крупные франшизы.

Возвращение «Робокопа» укладывается в общую тенденцию стриминговых сервисов, которые всё чаще обращаются к проверенным вселенным с уже готовой аудиторией.

Детали — формат проекта, творческая группа и сроки производства — обещают раскрыть позднее, по ходу работы.