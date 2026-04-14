«Голодные игры: Рассвет Жатвы» получили большой трейлер — названа точная дата премьеры в России

14 апреля 2026 17:00
Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Новый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» уже обсуждают в сети, и интерес к франшизе снова на пике.

Фильм официально выйдет в России 19 ноября 2026 года, причём раньше мировой премьеры на один день. Такой ход сразу подогрел внимание зрителей, которые ждали возвращения вселенной после долгой паузы.

О чем фильм «Рассвет Жатвы»

Картина станет приквелом к основной серии и перенесет зрителей к событиям 50-х Голодных игр. В центре истории окажется молодой Хеймитч Эбернети — тот самый герой, которого позже играл Вуди Харрельсон. Новый фильм покажет, как он стал победителем и через какие испытания ему пришлось пройти.

Сюжет обещает быть более мрачным и жестким, поскольку речь идет о раннем периоде Панема, когда правила были менее формальными, а сами Игры — куда более опасными. Уже по трейлеру видно, что акцент сделан на выживании, психологии и внутренней трансформации героев.

Кто снимается и стоит ли ждать

В главных ролях — Майя Хоук, Джозеф Зада и Джесси Племонс, а главного антагониста сыграл Рэйф Файнс. Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, который работал над предыдущими частями франшизы, поэтому проект сохраняет узнаваемый стиль.

Первый трейлер уже доступен на YouTube-канале Lionsgate и показывает, что создатели сделали ставку на масштаб и атмосферу. Если фильм удержит этот уровень, «Рассвет Жатвы» может стать одним из главных релизов осени 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Екатерина Адамова
