Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге

В 90-е не все знали о романе, а именно в нем были подробности судьбы персонажа.

Первый «Хищник» 1987 года — это классика на все времена. Огромный Арнольд Шварценеггер в роли майора Алана Датча Шеффера, грязь, джунгли и инопланетный охотник, который оказался не таким уж непобедимым. Финал мы помним: герой выжил, а пришелец самоуничтожился.

Но когда вышел сиквел, фанаты по всему миру замерли в недоумении. Датча в кадре не было. Ни слова о том, куда он делся и жив ли вообще. И вот тут начинается самое интересное.

Что было в третьей части романа «Хищник»

В 1990-е, когда западные поклонники только чесали затылки, наши читатели знали продолжение. На полках магазинов лежал роман «Хищник 3» за авторством Кварри Артура. В книге открывалась новая глава вселенной.

Оказывается, Совет старейшин расы охотников всерьёз озаботился потерями. Две экспедиции на Землю обернулись провалом. Перед ними встал выбор: забыть об опасной планете или рискнуть ещё раз.

Они выбрали третью попытку и отправились на сей раз в ледяные пустоши Антарктиды, где жертвами должны были стать ничего не подозревающие полярники.

Но был нюанс, который пришельцы, видимо, упустили из виду. На защиту людей встанут двое — Датч Шеффер и Майкл Харриган.

Те самые, единственные, кто когда-либо побеждал Хищников. Правда, для Датча эта встреча обещала стать по-настоящему смертельно опасной.

А что в официальной версии

Спустя несколько лет западные поклонники узнали альтернативную судьбу героя из новеллизации «Хищника 2», написанной Саймоном Хоуком. И она оказалась совсем не героической.

Столкновение с внеземным существом сломало психику Датча. Гибель товарищей оставила тяжёлую травму. Добило другое — радиационное облучение, полученное при взрыве устройства самоуничтожения того самого первого Хищника.

Правительственный агент Питер Киз допрашивал его с детектором лжи, и Датч, измотанный и больной, всё же доказал свою правдивость.

Но бесконечные вопросы стали последней каплей: герой сбежал из охраняемой больницы. Лечащий врач вынес неутешительный вердикт — без препаратов и постоянного наблюдения шансы на выживание минимальны.

Так что официальная версия судьбы майора, увы, совсем не радостная.