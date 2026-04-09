«Дюна 3» будет короче первых двух фильмов: Вильнев раскрыл точный хронометраж своего будущего шедевра, и это интригует

По больше части это хорошие новости и вот почему.

«Дюна 3» станет самой короткой частью трилогии — и это неожиданная деталь для финала, который должен закрыть масштабную историю Дени Вильнева. Хронометраж уже известен, но сам факт сокращения выглядит интригующе: режиссёр явно делает ставку не на длительность, а на плотность повествования.

Почему финал оказался короче

Третья часть основана на романе «Мессия Дюны» (1969), и на этот раз Вильнев не делит материал на два фильма. История будет рассказана цельно, без растягивания.

По данным IMAX, картина длится 2 часа 20 минут — это меньше, чем у предыдущих частей: 2:35 у первой и 2:46 у второй.

Что это меняет для зрителя

События развернутся спустя более 15 лет после финала второй части. Пол Атрейдес остаётся у власти, но сталкивается с заговором, который угрожает его положению.

В фильме возвращаются Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью и Хавьер Бардем, а среди новых фигур — персонаж Роберта Паттинсона и клон Дункана Айдахо в исполнении Джейсона Момоа.

Вильнев изначально задумывал «Дюну» как трилогию и на этом останавливается. Дальнейшие экранизации возможны, но уже без его участия. Поэтому третья часть выглядит как финальный аккорд — не самый длинный, но, судя по подходу, самый концентрированный.