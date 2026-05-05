Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов

5 мая 2026 12:00
Кадр из фильма "Вершина"

В России о проекте пока не очень активно говорят. 

Кажется, на Netflix появился новый абсолютный лидер. Триллер «Вершина» режиссёра Бальтасара Кормакура вышел 24 апреля и моментально взлетел на первое место в мировом рейтинге англоязычных фильмов платформы.

За короткий срок картина набрала 38,2 миллиона просмотров и свыше 60 миллионов часов просмотра, заняв первую строчку в 82 странах.

О чём фильм

Главная героиня Саша в исполнении Шарлиз Терон переживает личную трагедию. После потери близкого человека она отправляется в австралийскую глушь, чтобы справиться с болью и почтить память погибшего.

Поездка, которая должна была стать исцеляющей, оборачивается кошмаром: Саша сталкивается с Беном — опасным серийным убийцей, которого играет Тэрон Эджертон.

Бен втягивает героиню в смертельную игру на выживание. Теперь путешествие превращается в отчаянную борьбу, где на кону не просто физическая выносливость, а сама жизнь.

Что говорят критики и зрители

Оценки картины получились неоднозначными. На Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет около 65 процентов, а зрительский и вовсе опустился примерно до 53 процентов. На IMDb фильм держится на отметке 6,2.

Среди плюсов рецензенты отмечают уверенную игру Терон, которая привносит в роль и эмоциональную глубину, и физическую мощь.

Отдельной похвалы удостоился Тэрон Эджертон: критики пишут, что актёр заметно наслаждается своим злодейским образом и создаёт пугающе обаятельного антагониста. Визуальная часть и операторская работа также получили высокие оценки.

Однако многие сходятся во мнении, что сценарию не хватает оригинальности и психологической глубины. Портал IGN оценил фильм в 8 из 10, а ScreenRant поставил 4 из 10.

Часть критиков назвала картину «стильной, но пустоватой», отметив, что захватывающие пейзажи не всегда компенсируют тонкий сюжет.

Почему фильм всё равно смотрят

Несмотря на сдержанные отзывы, «Вершина» уверенно держится в топе. Возможно, секрет успеха прост: не каждому зрителю нужен оскаровский размах. Иногда хочется просто полуторачасового напряжённого триллера с отличными актёрами и красивой картинкой — а с этим фильм справляется замечательно.

Динамичный монтаж, короткий хронометраж и звёздный дуэт Терон и Эджертона делают своё дело.

Ксения Беловицкая
