Таких фаталити в кино еще не было: новый трейлер «Мортала Комбат 2» набрал уже 250 тысяч просмотров

Кинокомпания Warner Bros. наконец-то показала свежий трейлер ожидаемого продолжения «Мортал Комбат 2». Там показали отрывки турнира, которого поклонники ждали очень давно.

Бойцам во главе с Кейджем приходится непросто: враги подступают со всех сторон, а в дополнение к этому герои ещё и дерутся между собой. Над миром сгущается мрачная тень тирании Шао Кана. Ролик буквально кишит жестокими сценами и культовыми фаталити.

Звёздный состав

Персонаж Карла Урбана — Джонни Кейдж — выписан как «неохотный герой»: актёрская карьера парня рухнула, и на турнир его практически силком притащили Рейден с Соней Блэйд.

Из первой части возвращаются знакомые лица: Скорпион и Саб-Зиро, правда, теперь в образе Нуб Сайбота.

Постановщики обещают эффектные поединки: Китана сойдётся с Шао Каном, Лю Кан — с Кунг Лао, а также состоятся битвы с участием множества других легендарных персонажей.

Особое внимание уделено схваткам, выдержанным в духе оригинальных видеоигр серии.

Выход трейлера приурочили к началу продажи билетов — они стартуют ровно за месяц до премьеры. Посмотреть «Мортал Комбат 2» в кинотеатрах можно будет 8 мая.