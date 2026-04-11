Абсолютный хит Netfilx «Тайлер Рейк» получит третью часть: что ждет героя Хемсворта на этот раз

Netflix официально объявил о запуске в производство третьей части боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению». После подтверждения того, что Крис Хемсворт и Идрис Эльба вновь исполнят свои роли, стало известно: режиссёрское кресло снова займёт Сэм Харгрейв.

Сомневаться в успехе едва ли приходится — предыдущие фильмы уже продемонстрировали преданность зрителей этому суровому герою-одиночке, а дуэт Хемсворта и Эльбы обещает потрясающую энергию на экране.

Что известно о производстве

Сценарий третьего эпизода написан по мотивам графического романа Анде Паркса. Съёмки стартуют летом, но точные детали сюжета Netflix пока хранит под грифом секретности.

Как всё начиналось

В первой картине Хемсворт сыграл бывшего бойца спецназа, наёмника Тайлера Рейка, который соглашается освободить похищенного отпрыска наркобарона. Операция идёт наперекосяк — героя предают.

В финале персонаж Хемсворта, как тогда думали зрители, погибал. Однако лента после весенней премьеры 2020 года оказалась настолько востребованной на платформе, что Netflix решил воскресить Рейка ради продолжения.

Почему публика обожает эту франшизу

Зрители ценят подобные боевики за три ключевых момента:

Бескомпромиссное действие — перестрелки, рукопашные схватки и погони высочайшего класса;

Образ харизматичного одиночки, который идёт против системы и выходит невредимым из самых безнадёжных передряг;

Несложную и прямую историю с чёткими гранями добра и зла, позволяющую отключить разум и получить мощный заряд адреналина.

Что произошло во второй части

События сиквела начинаются с того, что Тайлер Рейк, чудом выживший после клинической смерти, получает новое задание — вытащить из-за решётки семью одного беспощадного преступника.

Чего ожидать от третьей главы

С большой долей уверенности можно прогнозировать: в продолжении Рейка вновь ждёт смертельно опасная миссия по освобождению родственников очередного злодея. Формула, похоже, остаётся неизменной — и именно она продолжает работать безотказно.