Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини

Слухами о кастинге в перезапуск «Людей Икс» интернет полнится регулярно. На этот раз в эпицентре обсуждений оказалась Сидни Суини. По данным инсайдеров, актрису присматривают на роль телепатки Эммы Фрост, более известной как Белая Королева.

Два года назад Суини уже успела отметиться во вселенной Marvel — она снялась в «Мадам Паутине». Однако тот спин-офф «Человека-паука» с треском провалился и получил разгромные отзывы критиков. О сиквеле речи уже не идёт.

Тем не менее похоже, по сведениям инсайдеров, Суини теперь рассматривается как одна из претенденток на воплощение Эммы Фрост в грядущих «Людях Икс».

В оригинальных комиксах Белая Королева поначалу выступает противницей команды мутантов, но позже примыкает к ней в качестве преподавателя в школе для одарённых детей. Так что в новом фильме зрители могут увидеть Фрост как в образе злодейки, так и в роли союзницы — а возможно, и в обеих ипостасях сразу.