Советская «Дюймовочка» 1964 года извратила сказку Андерсена: такой финал противопоказано смотреть детям

Советскую «Дюймовочку» 1964 года мы все помним почти покадрово. Красивый, музыкальный, бесконечно трогательный мультфильм, который десятилетиями показывали детям. Но если пересмотреть его во взрослом возрасте — становится не по себе. Потому что вместо сказки о поиске любви мы видим последовательный парад токсичных мужчин. И финал, который окончательно всё портит.
Галерея неудачных женихов
Сначала — Жаба с инфантильным сынком и классической установкой «пусть женится, а там как-нибудь». Затем Жук-ловелас, который очаровывает, хвастается и тут же бросает, как только «общественное мнение» оказывается не в пользу невесты. Потом — Крот, холодный, богатый и абсолютно равнодушный: ему всё равно, кого брать в жёны, лишь бы было удобно и экономно.
На этом этапе мультфильм ещё совпадает с Андерсеном: каждый персонаж — наглядный типаж, знакомый до боли.
Самая опасная подмена — в финале
А вот дальше начинается главное преступление. В оригинальной сказке Король эльфов — единственный здоровый мужчина: спокойный, уважительный, не давящий, не манипулирующий. Он просто предлагает Дюймовочке выбор.
В мультфильме же нам показывают эмоционального манипулятора. Он делает предложение со словами:
«Если вы мне откажете — я умру от горя», — и тут же начинает демонстративно «умирать».
Это не романтика. Это чистой воды давление и шантаж ответственностью за чужие чувства.
Почему это важно
В итоге ребёнку продают идею, что:
- мужчина может требовать любви под угрозой «я умру»;
- согласие, полученное из страха, — это хэппи-энд;
- женское счастье — в том, чтобы спасать и утешать.
Андерсен писал сказку о выборе и взрослении. Советский мультфильм — о том, что терпение и уступка = любовь, передает дзен-канал «Кинодом».
И вот поэтому «Дюймовочка» в этой версии — не сказка, а очень красивая, но опасная анти-сказка, замаскированная под хэппи-энд.
