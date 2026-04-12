В фильме Гая Ричи герой Макконахи берет к пиву маринованные яйца: британцы обожают эту закуску — записывайте рецепт

В самом начале фильма «Джентльмены» герой Мэттью Макконахи заходит в паб и заказывает пиво с маринованным яйцом. Сцена длится недолго, но многие зрители обратили внимание на необычную закуску. Оказалось, маринованные яйца — популярное блюдо в барах Великобритании и США, которое легко приготовить дома.

Почему маринованные яйца популярны в пабах

Маринованные яйца — классическая барная закуска. Они хорошо сочетаются с пивом, долго хранятся и готовятся заранее. В Великобритании их часто подают в стеклянных банках прямо на барной стойке.

Блюдо отличается насыщенным вкусом — яйца пропитываются уксусным маринадом и специями. В зависимости от рецепта они могут быть острыми, сладковатыми или пряными.

Для классического варианта потребуется:

6–8 варёных яиц

1,4 литра воды

100 мл яблочного уксуса

49 г сахара

1 ст. ложка соли

3 ст. ложки хлопьев перца

6 горошин чёрного перца

При желании можно добавить карри, горчицу или кардамон — это сделает вкус более ярким.

Как приготовить яйца из фильма

Сначала яйца варят вкрутую и очищают от скорлупы. Затем их складывают в стерилизованную стеклянную банку.

Для рассола воду смешивают с уксусом, сахаром, солью и специями. Смесь доводят до кипения, затем варят на слабом огне около 10 минут. Горячий маринад заливают в банку с яйцами и закрывают крышкой.

После остывания банку убирают в холодильник, передает «Газета Метро». Через два дня закуску уже можно пробовать, но настоящий вкус раскрывается через одну-две недели.

Как подавать маринованные яйца

Маринованные яйца подают как закуску к пиву, используют для салатов или подают с мясными блюдами. Они получаются пикантными, насыщенными и необычными — как раз в духе фильма Гая Ричи.