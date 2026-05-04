Лишь этот член команды «Мстителей» мог уничтожить Таноса в одиночку: но цена победы была слишком высока

Когда Танос в «Войне бесконечности» вырвал из головы Вижна Камень Разума, Ванда Максимофф потеряла не просто возлюбленного — вместе с ним исчезла её опора, смысл и сдерживающая сила. И именно в этот момент, после всего, что уже случилось, в ней проснулся потенциал, способный уничтожить титана. Но, как это часто бывает в историях Marvel, величайшая сила приходит тогда, когда всё уже потеряно.

Сила из горя

Ванда всегда была опасной — но пока рядом был Вижн, она оставалась человеком. Её чувства удерживали магию Хаоса в границах. После его смерти эти границы исчезли. В «Мстителях: Финал» она выходит на поле боя не как супергерой, а как стихия — чистая боль, превращённая в энергию.

За несколько секунд она разрывает броню Таноса, поднимает его в воздух и ломает собственными руками. Даже Титан, переживший десятки войн, впервые в панике отдаёт приказ открыть огонь по всем, включая своих.

Когда уже поздно

Но именно в этом и трагедия Ванды — её сила раскрылась тогда, когда изменить прошлое было невозможно. Она могла бы победить Таноса, могла бы спасти Вижна, если бы поняла, кто она, чуть раньше.

Но реальность не поддаётся даже магии Хаоса. И после «Финала» Ванда остаётся один на один с бездной — с тем, что не успела, не смогла, не спасла.

Мир, построенный из утраты

В «ВандаВижн» это горе превращается в целый город — Уэствью. Там она создаёт иллюзию новой жизни, где Вижн жив, где всё можно переписать заново. Но даже в выдуманном мире любовь оказывается хрупкой, а прошлое — слишком тяжёлым.

Сцена её дуэли с Таносом становится символом этой правды: да, она сильнейшая из всех, но её сила всегда приходит после — когда спасать уже некого.

Алая Ведьма — единственный Мститель, кто мог действительно уничтожить Таноса. Но когда её магия проснулась, время уже сделало своё. И, пожалуй, в этом её самая страшная сила — не разрушать, а жить, зная, что всё это можно было сделать раньше.

