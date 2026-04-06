Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: вот какой фильм впечатлил самого Спилберга (да, это хоррор)

Режиссер считает его чуть ли не лучшей кинокартиной за последние годы.

Редкий случай, когда Стивен Спилберг открыто признаёт: после одного фильма у него не остаётся желания снимать что-то своё в этом жанре.

На этот раз речь о хорроре «Орудия» Зака Креггера, который, по его словам, закрыл вопрос полностью.

«Орудия», 2025 — реакция Спилберга

В интервью режиссёр прямо заявил: «Когда я смотрю такой отличный фильм ужасов, как “Орудия”, у меня нет никаких особых потребностей. Он меня полностью удовлетворяет».

Фильм вышел в 2025 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых релизов. Картина получила несколько наград, включая «Оскар» за лучшую женскую роль для исполнительницы роли тётушки Глэдис. Работа Креггера продолжила его успех после «Варвара» и закрепила интерес к его стилю.

«Дюна» как ориентир современной фантастики

В том же интервью Спилберг отдельно остановился на фильмах Дени Вильнёва. Он отметил: «Они входят в число моих любимых научно-фантастических фильмов за всё время. Особенно второй фильм».

Режиссёр также подчеркнул, что считает сиквел 2024 года лучшей работой Вильнёва и добавил: «Я с нетерпением жду третью часть. Уверен, он покажет её мне гораздо раньше».

Премьера «Дюны 3» запланирована на 18 декабря. Фильм продолжит историю Пола Атрейдеса спустя примерно 17 лет после его прихода к власти.