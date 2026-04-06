Русский English
Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: вот какой фильм впечатлил самого Спилберга (да, это хоррор)

6 апреля 2026 18:30
Legion-Media, кадр из фильма «Орудия»

Режиссер считает его чуть ли не лучшей кинокартиной за последние годы.

Редкий случай, когда Стивен Спилберг открыто признаёт: после одного фильма у него не остаётся желания снимать что-то своё в этом жанре.

На этот раз речь о хорроре «Орудия» Зака Креггера, который, по его словам, закрыл вопрос полностью.

«Орудия», 2025 — реакция Спилберга

В интервью режиссёр прямо заявил: «Когда я смотрю такой отличный фильм ужасов, как “Орудия”, у меня нет никаких особых потребностей. Он меня полностью удовлетворяет».

Фильм вышел в 2025 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых релизов. Картина получила несколько наград, включая «Оскар» за лучшую женскую роль для исполнительницы роли тётушки Глэдис. Работа Креггера продолжила его успех после «Варвара» и закрепила интерес к его стилю.

«Дюна» как ориентир современной фантастики

В том же интервью Спилберг отдельно остановился на фильмах Дени Вильнёва. Он отметил: «Они входят в число моих любимых научно-фантастических фильмов за всё время. Особенно второй фильм».

Режиссёр также подчеркнул, что считает сиквел 2024 года лучшей работой Вильнёва и добавил: «Я с нетерпением жду третью часть. Уверен, он покажет её мне гораздо раньше».

Премьера «Дюны 3» запланирована на 18 декабря. Фильм продолжит историю Пола Атрейдеса спустя примерно 17 лет после его прихода к власти.

Фото: Стивен Спилберг, кадр из фильма «Орудия»
Екатерина Адамова
«Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро «Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро Читать дальше 7 апреля 2026
Отменяйте планы — он снова на большом экране: «Горец» вернётся спустя 40 лет и еще в 4К, дата показа уже есть Отменяйте планы — он снова на большом экране: «Горец» вернётся спустя 40 лет и еще в 4К, дата показа уже есть Читать дальше 6 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Еще одна книга Вейера готовится стать экранизацией: после успеха «Проекта Конец света» это вполне логично Еще одна книга Вейера готовится стать экранизацией: после успеха «Проекта Конец света» это вполне логично Читать дальше 7 апреля 2026
Тут не отделаться «на часок»: «Мортал Комбат 2» неожиданно растянули — точный хронометраж известен и фанатам он понравится Тут не отделаться «на часок»: «Мортал Комбат 2» неожиданно растянули — точный хронометраж известен и фанатам он понравится Читать дальше 6 апреля 2026
Новую «Обитель зла» уже окрестили каноном: «Страшная версия "Безумного Макса"» с рейтингом 18+ Новую «Обитель зла» уже окрестили каноном: «Страшная версия "Безумного Макса"» с рейтингом 18+ Читать дальше 6 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
