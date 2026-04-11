На то, чтобы вырезать эти сцены из «Майкла», ушли миллионы: вот что не покажут в фильме о легендарном певце

Байопик «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа выйдет в прокат в последних числах апреля. Ещё до премьеры лента обросла множеством слухов и вызвала противоречивые мнения.

Тем не менее создатели делают ставку на чистую радость от поп-музыки — и эксперты считают, что именно этот ход обеспечит фильму уверенный старт. Широкому зрителю хочется помнить своего кумира через его песни и выступления, а жаркие споры вокруг щекотливых моментов только разжигают дополнительный интерес.

Что исчезло из финального монтажа

В готовой версии отсутствуют любые, даже самые мелкие, намёки на «неловкие страницы» жизни Майкла Джексона. Создателям пришлось полностью убрать их. Поскольку были вырезаны начальные эпизоды и последний акт, всех актёров в спешном порядке вернули на досъёмки, что добавило к бюджету ещё 10–15 миллионов долларов.

Какой план был вначале

По информации издания Variety, изначально фильм предполагалось начинать с полицейской облавы на ранчо Неверленд, где проводился обыск по подозрениям в растлении несовершеннолетних. Последствия тех событий также хотели положить в основу концовки.

Почему эти сцены убрали

Зрители не увидят данные эпизоды из-за пункта в досудебном соглашении с тем самым подростком, который обвинял певца в сексуальных домогательствах. В документе есть прямой запрет на любое появление этого человека на экране. Наследники Джексона признали свою ошибку и за собственные средства оплатили повторные съёмки.

Что получилось в результате

Судя по всему, «Майкл» закончится полным торжеством главного героя — тем моментом, когда он превращается в мировую суперзвезду. Инсайдеры, знакомые с проектом, уверяют: в картине нет даже косвенных отсылок к порой эксцентричным поступкам артиста.

В центре внимания — только его музыка и взаимоотношения с отцом. Можно смело утверждать, что байопик никоим образом не запятнает светлую память короля поп-музыки, хотя обязательно найдутся и те, кто сочтёт странным подобное умолчание о скандальных эпизодах его биографии.