ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года

Сложно выбрать одну-единственную, но если опираться на отзывы критиков и зрителей, то лучшей частью франшизы чаще всего называют «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).

Этот фильм стал настоящей вершиной серии. Вот почему он так полюбился:

Экшен на грани возможного : Знаменитый прыжок с вертолета, погоня на мотоциклах по Парижу и жестокий рукопашный бой в туалете — все эти сцены выполнены с таким мастерством, что их хочется пересматривать снова и снова.

: Знаменитый прыжок с вертолета, погоня на мотоциклах по Парижу и жестокий рукопашный бой в туалете — все эти сцены выполнены с таким мастерством, что их хочется пересматривать снова и снова. Идеальный баланс : Кристофер МакКуорри, режиссер и сценарист, сумел соединить головокружительные трюки с глубокой личной историей, где на кону не только судьба мира, но и отношения с близкими.

: Кристофер МакКуорри, режиссер и сценарист, сумел соединить головокружительные трюки с глубокой личной историей, где на кону не только судьба мира, но и отношения с близкими. Оценки говорят сами за себя: «Последствия» лидируют в рейтингах как критиков (рейтинг 98% на Rotten Tomatoes), так и зрителей (удерживая 1-е место по версии IMDb).

Конечно, у каждого поклонника есть свой фаворит. Например, наш зритель часто с особой теплотой вспоминает самый первый фильм 1996 года — классику, с которой всё началось. Но если говорить о пике, о том фильме, который единогласно признан эталоном современного шпионского боевика, — это, бесспорно, «Последствия».