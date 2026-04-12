Летом 2026 года с треском провалятся эти 3 фильма: ожидания зрителей высоки, а вот критики совсем не верят в их успех

Летний сезон традиционно считается самым прибыльным для киноиндустрии. Именно в это время выходят главные блокбастеры года. Но даже самые успешные летние сезоны не обходятся без громких провалов. Я выбрала три проекта, вокруг которых уже появились тревожные сигналы.

Моана — слишком рано для ремейка

Игровой ремейк «Моаны» выглядит как потенциальный хит, но у фильма есть проблемы. Во-первых, оригинальный мультфильм вышел всего десять лет назад, и зрители еще не успели соскучиться по истории.

Во-вторых, в 2024 году уже вышла «Моана 2», что может снизить интерес к новой версии. Дополнительно ситуацию осложняет конкуренция — летом 2026 года выходят «Одиссея» и «Миньоны и монстры».

Властелины Вселенной — рискованный перезапуск

Перезапуск «Властелинов Вселенной» готовится уже много лет. Теперь проектом занимается Amazon MGM, но успех вовсе не гарантирован.

Фэнтези с мечами и магией сегодня сложно продвигать, а персонажи вроде Хи-Мэна больше знакомы старшему поколению. Молодая аудитория может просто не заинтересоваться историей.

Смерть Робин Гуда — мрачная версия без новизны

Фильм «Смерть Робин Гуда» от студии A24 также вызывает сомнения. Голливуд уже не раз пытался вернуть героя на экраны, но последние версии проваливались.

Новая картина снова делает ставку на мрачную интерпретацию персонажа, что может не заинтересовать зрителей. Даже участие Хью Джекмана не гарантирует успеха.

Лето 2026 года обещает быть насыщенным, но не все громкие премьеры окажутся успешными. Иногда даже крупные проекты не могут справиться с ожиданиями зрителей.