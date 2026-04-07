Киноафиша Новости «Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро

«Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро

7 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Оказалось, что фильм был ремейком.

Многие из нас, услышав имя Мэрилин Монро, сразу вспоминают о фильме «В джазе только девушки». Однако на самом деле оригинальное название этой картины — «Некоторые любят горячее».

Эта комедия является ремейком немецкого фильма «Фанфары любви» 1951 года, который, в свою очередь, был основан на французской картине «Любовные фанфары» 1935 года. Все три фильма рассказывают схожую историю о двух музыкантах, которые, отчаянно ища работу, вынуждены переодеться в женщин, чтобы попасть в женский оркестр.

Режиссер Билли Уайлдер, посмотрев «Фанфары любви», остался недоволен и решил создать свою версию, уверенный, что сможет сделать лучше. Однако в то время Голливуд был под жестким контролем Кодекса Хейса, который запрещал показывать на экране мужчин в женской одежде. Грубо говоря, это было немыслимо. Но Уайлдер, будучи продюсером, начал работу.

«В джазе только девушки»

Герои на главные роли

На роли главных героев первоначально рассматривались такие звезды, как Одри Хепберн и Фрэнк Синатра. Но режиссер выбрал Мэрилин Монро, Тони Кёртиса и Джека Леммона.

Интересно, что Монро не была в восторге от своей роли, считая, что героиню тупой, раз не может отличить переодетого мужчину от женщины. Под давлением мужа Артура Миллера, а также из-за финансовых трудностей, она все же согласилась сниматься.

«В джазе только девушки»

Трудности съемок

Съемки начались с трудностями. Первые отснятые сцены на цветной пленке показали, что Кёртис и Леммон выглядели неестественно в женских нарядах. В итоге было решено снимать фильм на черно-белую пленку, что помогло скрыть некоторые изъяны.

Тем не менее, настоящие сложности начались с Мэрилин Монро. Звезда была известна своим капризным характером, часто забывала текст и опаздывала на съемки.

По слухам, она могла намеренно портить дубли, чтобы заставить Уайлдера идти ей навстречу. В процессе съемок стало известно, что Мэрилин беременна, и ей пришлось несколько раз перешивать платья. К тому же, сцена, в которой ее героиня соблазняет мнимого миллионера, была снята лишь с 42-го дубля, и это стало настоящим испытанием для Тони Кёртиса. Актер пытался быть спокойным, но из-за характера Монро также выходил из себя.

«В джазе только девушки»

Картина на века.

Фильм снимали буквально несколько месяцев. Когда его показали, то реакция была неоднозначной. Многие организации резко раскритиковали ленту, назвав ее оскорбительной. Тем не менее, Уайлдер смог отстоять свою картину, и она вышла в широкий прокат.

В итоге фильм с бюджетом в 2,8 миллиона долларов, собрал более 25 миллионов в прокате и стал культовым, а его фразы вошли в обиход. В этом году картине исполняется 68 лет и она по-прежнему остается актуальной и любимой среди зрителей.

Фото: Кадр из фильма «В джазе только девушки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
