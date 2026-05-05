Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем

Когда-то их стеснялись, а теперь пересматривают с кружкой какао и свечами — «Сумерки» вернулись. История о любви Беллы и Эдварда, где вампиры, волки и вечная осень, снова на слуху. Напоминаем, когда вышли все фильмы и в каком порядке смотреть эту сагу, ставшую символом 2000-х.

1. «Сумерки» (2008)

Город Форкс, вечная морось, 17-летняя Белла и парень, который «слишком холоден, чтобы быть просто школьником». Так всё и началось. Эдвард Каллен влюбляется в Беллу, хотя должен был пить её кровь, а не любоваться ею в биологическом классе. Тот самый фильм, из-за которого половина мира носила серые свитера и ждала своего вампира.

2. «Новолуние» (2009)

Продолжение, где Эдвард решает «уйти ради её же блага». Белла тонет в депрессии, а спасает её друг детства — Джейкоб. Да-да, тот самый парень, который вечно ходил без рубашки. Здесь впервые появляется стая оборотней, и начинается война между холодом и жаром.

3. «Затмение» (2010)

Классическая любовная геометрия — треугольник остался, но добавились зубы. Белла должна выбрать: вечность с вампиром или жизнь с оборотнем. А вокруг — новые кровососы, охота и странный город, где солнце по-прежнему не видели с начала первой части.

4. «Рассвет. Часть 1» (2011)

Свадьба, остров, медовый месяц — и внезапно беременность, от которой даже вампиры теряют дар речи. Белла умирает, чтобы родить, и рождается заново — буквально. Всё это под тихую музыку и с лицом Эдварда, в котором читается одновременно ужас и восторг.

5. «Рассвет. Часть 2» (2012)

Финал, где Белла уже вампир, а их дочь Ренесми стареет быстрее, чем зритель успевает моргнуть. На горизонте появляются Вольтури — древний клан, которому не по вкусу новое поколение Калленов. Итальянцы собирают армию, но исход этой истории — совсем не тот, которого ждут.

Хронология для тех, кто запутался в фазах любви

2005 год — Белла переезжает в Форкс, встречает Эдварда

2006 — Эдвард уходит, Джейкоб спасает

2006–2007 — война вампиров и выбор между клыками и когтями

2007 — свадьба, ребёнок, возрождение

А смотреть просто:

«Сумерки» (2008) «Новолуние» (2009) «Затмение» (2010) «Рассвет: Часть 1» (2011) «Рассвет: Часть 2» (2012)

Эти фильмы — как старая переписка: немного неловко перечитывать, но невозможно оторваться.

