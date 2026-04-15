Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть

Фанаты ждали этого годами — и вот это случилось. Warner Bros. официально подтвердила разработку фильма по вселенной «Игры престолов», который получил название «Завоевание Эйгона». Анонс прозвучал на CinemaCon, и теперь стало ясно: история Таргариенов выходит за пределы сериалов.

Речь идет не о продолжении знакомых событий, а о самом начале. Фильм покажет, как появился Железный трон и кто на самом деле стоял у истоков власти в Вестеросе.

О чем будет фильм «Завоевание Эйгона»

В центре сюжета — Эйегон Таргариен, первый король, объединивший Семь Королевств. Именно он вместе со своими сестрами Висенией и Рейенис создал ту самую империю, которую зрители видели в «Игре престолов».

Особое внимание уделят и драконам. Эйегон летал на Балерионе, легендарном Чёрном Ужасе, и именно с его помощью смог подчинить себе врагов. Так что масштаб обещают по-настоящему киношный.

Кто стоит за проектом

Сценарий пишет Бо Уиллимон — шоураннер «Карточного домика» и один из авторов «Андора». Это уже дает понять, что акцент будет не только на зрелищности, но и на политических интригах.

Интересно, что изначально эту историю планировали как сериал. Но в итоге решили сделать полноценный фильм, чтобы показать события с максимальным размахом.

Почему это важно для франшизы

Этот проект может стать новым этапом для всей вселенной. Сейчас «Игра престолов» живет за счет спин-оффов вроде «Дома дракона», но выход на большой экран — это совсем другой уровень.

История Эйегона — это фундамент всей саги, и логично, что именно ее выбрали для такого формата. Если фильм окажется успешным, это откроет дорогу новым проектам и расширит мир Вестероса еще сильнее.

Пока деталей немного, но уже понятно: нас ждет не просто еще одна глава, а настоящее возвращение в эпоху, с которой все началось.