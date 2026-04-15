«Пятьдесят оттенков Средиземья»: фанатов возмутил актер, который станет новым Арагорном в следующем «Властелине колец»

Студия Warner Bros. наконец раскрыла часть актёрского состава будущего фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Как и предполагалось ранее, магическую роль Гэндальфа вновь исполнит Иэн Маккеллен, а хоббита Фродо сыграет вернувшийся в проект Элайджа Вуд.

Компанию им составит Ли Пейс, который вновь предстанет в образе эльфийского короля Трандуила. Что же касается наследника престола Гондора Арагорна, то здесь создателей ждал сюрприз: вопреки ранним слухам, персонажа воплотит на экране не Лео Вудалл, а Джейми Дорнан — актёр, прославившийся благодаря лентам франшизы «Пятьдесят оттенков серого».

Сам Вудалл, кстати, получит роль Хальварда — воина из племени дунэдайн. Бессменный Голлум, разумеется, достанется Энди Сёркису.

Таким образом, прежний исполнитель роли Арагорна Вигго Мортенсен к работе над новой картиной не привлекался. Официально это объясняется тем, что постановщикам требовался более молодой артист — сейчас датскому актёру уже 67 лет. Однако данное кадровое решение заметно озадачило и даже расстроило преданных поклонников вселенной Толкина.

«Забавно, но сегодня Дорнан старше, чем был Мортенсен во время съёмок оригинальной трилогии. И это, по их словам, "история о молодом Арагоне"?» — недоумевают пользователи в соцсетях.

«Пятьдесят оттенков Средиземья», «Почему было просто не омолодить Мортенсена с помощью компьютерной графики?», — добавляют другие с иронией.

Напомним, что изначально зарубежная премьера «Охоты на Голлума» планировалась на 2026 год, однако затем выход картины сдвинули на 17 декабря 2027-го. Время покажет, сможет ли новый Арагорн заглушить ностальгию по легендарному Вигго и оправдать ожидания многомиллионной армии фанатов.