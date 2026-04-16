Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть

Совсем скоро весь мир увидит биографический фильм «Майкл». Проек расскажет основные этапы жизни Майкла Джексона. Но поклонников артиста ждет еще один сюрприз. Во Франции также выйдет документальный сериал «Майкл Джексон: обратная сторона легенды» о певце.

Итак, в конце апреля выйдет фильм с племянником Джаафаром Джексоном в главной роли. Кинокартина снята Антуаном Фукуа. Она расскажет о пути артиста от группы Jackson Five до его падения после обвинений в 1993 году.

Фильм исследует как победы, так и беды, с которыми столкнулся герой — от личных трудностей и внутренних конфликтов до творческого гения, проявившегося в его самых знаковых выступлениях. Зрители получат уникальную возможность заглянуть в глубины внутреннего мира одного из самых значимых музыкантов всех времен.

А 27 апреля на France 4 будет показ документального сериала «Майкл Джексон: обратная сторона легенды». Этот сериал состоит из трех серий по 58 минут каждая.

Сообщается, что режиссер проекта Роб Колдстрим покажет все грани жизни артиста. В проекте представлен анализ всех фактов о жизни и карьере Майкла Джексона. Использованы редкие архивные материалы и свидетельства его близких. Сериал предлагает новый взгляд на необычную судьбу «Короля поп-музыки», который ушел из жизни в 2009 году в возрасте 50 лет. В каждой серии будет показано, как индустрия развлечений формировала и в конечном итоге сломала «Короля поп-музыки».