Лидирует в 90 странах из 93: этот фильм только вышел на Netflix, а уже занял 1 место по просмотрам

Для триллера с акулами — это большой успех.

Новый фильм Netflix «Дрожь» неожиданно стал одним из главных хитов платформы. Премьера состоялась 10 апреля, и уже на следующий день картина вышла на первое место по просмотрам в США и по миру.

Триллер удерживает лидерство сразу в 90 из 93 стран, а значит, зрителей зацепило нечто большее, чем просто очередная история про выживание.

Почему фильм так быстро взлетел

Секрет, похоже, в очень простой, но рабочей формуле. «Дрожь» объединяет сразу два зрелищных поджанра: фильм-катастрофу и триллер с акулами.

По сюжету героиня Фиби Дайневор оказывается в эпицентре урагана пятой категории, а разрушительная стихия буквально открывает путь хищникам. И этого создателям оказалось достаточно, чтобы держать зрителя в напряжении почти без пауз.

Не только страшно, но и весело

При этом фильм не уходит в мрачность с головой. Режиссер Томми Виркола делает ставку не только на опасность, но и на черный юмор. Даже одна из самых безумных линий — роды на фоне хаоса и акул — подана не как чистая драма, а с долей абсурда.

Почему его отметил Стивен Кинг

Отдельный бонус для фильма — одобрение Стивена Кинга. Писателю особенно понравилась реплика героини Дайневор в кульминации:

«Мамочке придется сразиться с какими-то гребаными акулами».

Именно в этой фразе и считывается весь характер фильма: он хочет и пощекотать нервы, и развлечь.

Чем «Дрожь» отличается от типичного Netflix

Еще один важный момент — картинка. «Дрожь» изначально снимался Sony для кинотеатров, и это чувствуется. Фильм не выглядит типичным стриминговым проектом: визуальные эффекты, сцены разрушений и сами акулы здесь смотрятся убедительнее, чем ожидаешь от релиза для домашнего просмотра.

Возможно, именно поэтому зрители и клюнули так массово.