Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром

1 апреля 2026 10:00
Актриса выступит продюсером.

Netflix дал старт производству новой версии популярной картины «Из 13 в 30». Ключевые роли в переосмысленной ленте достались Эмили Бейдер и Логану Лерману.

На счету молодых актеров уже есть несколько ролей в кино, к примеру, Лермана наверняка помнят фанаты «Перси Джексона».

Дженнифер Гарнер, блиставшая в оригинальном фильме 20 с лишним лет назад, войдёт в проект, но уже за кадром, на позиции продюсера.

В центре сюжета первой части находилась школьница Дженна, которая мечтала о взрослой жизни так сильно, что однажды проснулась уже состоявшейся женщиной.

Как новая экранизация будет отличаться от первоисточника, пока тайна. Дата премьеры тоже остаётся неизвестной.

Фото: Кадры из фильмов «Отпуск на двоих» (2026), «Перси Джексон и похититель молний» (2010), Из 13 в 30» (2004)
Светлана Левкина
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» Читать дальше 1 апреля 2026
Том Фелтон назвал любимую часть «Гарри Поттера»: выбор не «Узник Азкабана» и не финал Том Фелтон назвал любимую часть «Гарри Поттера»: выбор не «Узник Азкабана» и не финал Читать дальше 1 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Звезда «Наследников» переходит в «Декстера»: Брайан Кокс сыграет маньяка, известного как Нью-йоркский Потрошитель Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
