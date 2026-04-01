Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром

Netflix дал старт производству новой версии популярной картины «Из 13 в 30». Ключевые роли в переосмысленной ленте достались Эмили Бейдер и Логану Лерману.

На счету молодых актеров уже есть несколько ролей в кино, к примеру, Лермана наверняка помнят фанаты «Перси Джексона».

Дженнифер Гарнер, блиставшая в оригинальном фильме 20 с лишним лет назад, войдёт в проект, но уже за кадром, на позиции продюсера.

В центре сюжета первой части находилась школьница Дженна, которая мечтала о взрослой жизни так сильно, что однажды проснулась уже состоявшейся женщиной.

Как новая экранизация будет отличаться от первоисточника, пока тайна. Дата премьеры тоже остаётся неизвестной.